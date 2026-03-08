Trong trang phục thể thao khỏe khoắn, ca sĩ MONO nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt của các khán giả trẻ tại buổi khai trương adidas Brand Center Hanoi Centre Mall.



MONO lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng trẻ

Chinh phục người hâm mộ với nụ cười rạng rỡ đặc trưng cùng phong cách thời trang mang đậm dấu ấn đường phố. Khoác lên mình chiếc áo jersey xanh nổi bật với những họa tiết ngọn lửa phá cách và đậm tính thể thao, nam ca sĩ không chỉ cho thấy gu thẩm mỹ nhạy bén mà còn ngầm khẳng định tinh thần tự do, phóng khoáng mà anh luôn theo đuổi.

Chia sẻ tại buổi giao lưu thân mật, MONO không ngần ngại nói về nguồn cảm hứng mà sự vận động mang lại cho quá trình sáng tạo nghệ thuật của mình. Với tư cách là đại sứ thương hiệu, anh nhấn mạnh thể thao không đơn thuần là những bài tập thể lực khô khan. Nó là "chất xúc tác" hoàn hảo để mỗi cá nhân dám phá bỏ những giới hạn cũ, thể hiện cá tính riêng và không ngừng tiến về phía trước.

Nam ca sĩ ký tặng người hâm mộ

"Hãy cứ chuyển động, hãy cứ đam mê, bởi chính nguồn năng lượng đó sẽ dẫn lối cho những sáng tạo đột phá nhất" – MONO chia sẻ thông điệp với những người trẻ có mặt.

Bên cạnh phần giao lưu, MONO còn tham gia vào giải đấu dance battle ngay tại chỗ với vai trò giám khảo đặc biệt. Hoạt động mang đến bầu không khí sôi động khi nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia thử thách vũ đạo, thể hiện cá tính và năng lượng sáng tạo của mình.

Với MONO, thể thao là "chất xúc tác" hoàn hảo để mỗi cá nhân dám phá bỏ những giới hạn cũ

Sự tương tác gần gũi giữa MONO và cộng đồng người hâm mộ không chỉ góp phần khuấy động không khí sự kiện mà còn lan tỏa tinh thần kết nối giữa âm nhạc, thời trang và phong cách sống năng động.

Mono tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000, là em trai ruột của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Anh ra mắt với tư cách ca sĩ vào tháng 8-2022 và nhanh chóng khẳng định bản sắc riêng.