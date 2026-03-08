HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

MONO lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng trẻ

Yến Anh

(NLĐO)- Sự xuất hiện của MONO thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời và người hâm mộ tại sự kiện của một nhãn hiệu thời trang thể thao quốc tế nổi tiếng

Trong trang phục thể thao khỏe khoắn, ca sĩ MONO nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt của các khán giả trẻ tại buổi khai trương adidas Brand Center Hanoi Centre Mall.

MONO lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng trẻ - Ảnh 1.

MONO lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng trẻ

Chinh phục người hâm mộ với nụ cười rạng rỡ đặc trưng cùng phong cách thời trang mang đậm dấu ấn đường phố. Khoác lên mình chiếc áo jersey xanh nổi bật với những họa tiết ngọn lửa phá cách và đậm tính thể thao, nam ca sĩ không chỉ cho thấy gu thẩm mỹ nhạy bén mà còn ngầm khẳng định tinh thần tự do, phóng khoáng mà anh luôn theo đuổi.

Chia sẻ tại buổi giao lưu thân mật, MONO không ngần ngại nói về nguồn cảm hứng mà sự vận động mang lại cho quá trình sáng tạo nghệ thuật của mình. Với tư cách là đại sứ thương hiệu, anh nhấn mạnh thể thao không đơn thuần là những bài tập thể lực khô khan. Nó là "chất xúc tác" hoàn hảo để mỗi cá nhân dám phá bỏ những giới hạn cũ, thể hiện cá tính riêng và không ngừng tiến về phía trước.

MONO lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng trẻ - Ảnh 2.

Nam ca sĩ ký tặng người hâm mộ

"Hãy cứ chuyển động, hãy cứ đam mê, bởi chính nguồn năng lượng đó sẽ dẫn lối cho những sáng tạo đột phá nhất" – MONO chia sẻ thông điệp với những người trẻ có mặt.

Bên cạnh phần giao lưu, MONO còn tham gia vào giải đấu dance battle ngay tại chỗ với vai trò giám khảo đặc biệt. Hoạt động mang đến bầu không khí sôi động khi nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia thử thách vũ đạo, thể hiện cá tính và năng lượng sáng tạo của mình.

MONO lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng trẻ - Ảnh 3.

Với MONO, thể thao là "chất xúc tác" hoàn hảo để mỗi cá nhân dám phá bỏ những giới hạn cũ

Sự tương tác gần gũi giữa MONO và cộng đồng người hâm mộ không chỉ góp phần khuấy động không khí sự kiện mà còn lan tỏa tinh thần kết nối giữa âm nhạc, thời trang và phong cách sống năng động.

Mono tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000, là em trai ruột của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Anh ra mắt với tư cách ca sĩ vào tháng 8-2022 và nhanh chóng khẳng định bản sắc riêng.

MONO lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng trẻ - Ảnh 4.

Ca sĩ MONO

 

Tin liên quan

MONO thành "chiến sĩ" thép

MONO thành "chiến sĩ" thép

(NLĐO)- MONO ghi dấu ấn mạnh mẽ trong "Chiến sĩ quả cảm": Khi nghệ sĩ trẻ hóa chiến binh thép.

MONO Thể thao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo