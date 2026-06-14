Morocco lỡ cơ hội lịch sử, Casemiro tệ nhất Brazil

Vinicius Jr đã giúp Brazil thoát khỏi một vết nhơ lịch sử—thất bại trong trận mở màn World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1934.

Morocco khởi đầu ấn tượng

Khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân xuất thần của anh đã giật lại 1 trận hòa cho nhà vô địch 5 thời đại trước Morocco ngay tại sân MetLife (New Jersey).

Brazil bị dội gáo nước lạnh ở phút 21. Tận dụng sự thiếu ăn ý tai hại giữa thủ thành Alisson Becker và cặp trung vệ Gabriel - Marquinhos, Ismael Saibari bên phía Morocco đã có cú bấm bóng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, hạ gục người gác đền của Liverpool đang trên đà lao ra.

Đây là bàn thắng lịch sử của nhà đương kim vô địch châu Phi, đánh dấu lần đầu tiên họ xé lưới một đại diện Nam Mỹ tại đấu trường World Cup, sau hai lần tịt ngòi trước Peru (1970) và chính Brazil (1998).

Morocco tiếp tục bóp nghẹt thế trận. Tính đến phút 30, họ đã nã về phía khung thành Brazil tới 12 cú sút—con số kỷ lục mà Selecao phải hứng chịu trong một trận đấu World Cup kể từ cuộc đối đầu với Mexico năm 2018.

Tuy nhiên, khi đoàn quân của HLV Mohamed Ouahbi phung phí cơ hội để gia tăng cách biệt, Brazil đã tìm được bàn gỡ hòa trước giờ nghỉ 13 phút nhờ công của Vinicius.

Trong ngày cán mốc 50 lần khoác áo tuyển quốc gia, siêu sao này đón đường chuyền của Bruno Guimaraes trong vòng cấm, thực hiện pha ngoặt bóng sở trường vào trung lộ rồi tung cú nã đại bác găm thẳng vào lưới Yassine Bounou.

Cựu tiền vệ West Ham, Lucas Paqueta, suýt chút nữa đã đưa Brazil vượt lên dẫn trước ở những phút bù giờ hiệp một, nếu cú ngả người móc bóng ngẫu hứng của anh không bị thủ môn đối phương cản phá xuất sắc chịu quả phạt góc.

Chứng kiến trận đấu từ trên khán đài New Jersey là dàn huyền thoại từng vô địch World Cup 2002—bao gồm Ronaldo, Kaka và Roberto Carlos. Càng về hiệp hai, cỗ máy của HLV Carlo Ancelotti càng bắt đầu nóng máy và tăng tốc.

Dù cơ hội rõ rệt cho cả hai bên chỉ đếm trên đầu ngón tay, Raphinha suýt chút nữa đã có thể định đoạt trận đấu nếu anh băng vào nhanh hơn một nhịp để đón đường căng ngang xé toang hàng thủ của Guimaraes.

Kết quả hòa khiến Morocco tiếp tục phải chờ đợi chiến thắng đầu tay tại một kỳ World Cup, trong khi chuỗi 92 năm bất bại ở các trận mở màn của Brazil vẫn được bảo toàn một cách ngoạn mục.

Vinicius Jr: Chiếc phao cứu sinh của Selecao

Trong một đêm mà lịch sử gọi tên Brazil, màn trình diễn uể oải này của họ có lẽ là thứ mà các vũ công Samba muốn quên đi càng nhanh càng tốt.

Trận đấu World Cup gần nhất của Brazil trên đất Mỹ cũng là một ký ức nhạt nhòa tương tự: trận chung kết duy nhất trong lịch sử kết thúc với tỷ số 0-0 sau 120 phút, trước khi họ hạ gục Ý trên chấm luân lưu 11 m vào năm 1994.

Giờ đây, 32 năm sau đêm Pasadena lịch sử đó, Selecao lần đầu tiên bước vào một giải đấu lớn dưới sự dẫn dắt của một chiến lược gia ngoại quốc, với tham vọng săn tìm chiếc cúp vàng thứ hai kể từ cột mốc ấy.

Nhưng nếu nhiệm vụ tối thượng của Ancelotti là mang về chức vô địch thế giới thứ sáu, ông chắc chắn không thể hài lòng với những gì diễn ra tại MetLife.

Brazil nhập cuộc chậm chạp và để lộ những khoảng trống chết người đến kỳ lạ. Họ bất lực trong việc kiểm soát bóng và hoàn toàn bị bóp nghẹt trước lối chơi pressing rực lửa của Morocco dưới cái nóng hầm hập của New Jersey.

Lối chơi vô hồn đó tưởng chừng đã đặt dấu chấm hết cho kỷ lục 92 năm bất bại ở trận ra quân World Cup của Brazil. Đó là cho đến khi họ được cứu rỗi bởi thiên tài cá nhân Vinicius—thứ ma thuật mà các cổ động viên xứ Samba luôn thèm khát kể từ ngày anh ra mắt tuyển quốc gia vào năm 2019.

Và chắc chắn, đây sẽ không phải là khoảnh khắc kỳ diệu cuối cùng của tiền đạo này trong mùa hè năm nay.

Nếu Brazil muốn đi đến trận đấu cuối cùng vào ngày 19/7, Ancelotti chẳng còn cách nào khác ngoài việc đặt trọn niềm tin vào cậu học trò cưng—người từng cùng ông thống trị Champions League tại Real Madrid.

Sau trận, Vinicius được BBC chấm 7,94 điểm, cao nhất tuyển Brazil và cả trận. Phía Morocco, đội trưởng Hakimi được 7,49, cao nhất phía tuyển đến từ Bắc Phi. Thấp nhất phía Brazil là tiền vệ Casemiro, với 4,64 điểm. Các hậu vệ biên và tiền vệ trung tâm của Brazil trận này điểm thấp vì chơi thiếu sáng tạo và "chân như đeo chì".



