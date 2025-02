Một bệnh viện có số bệnh nhân đến khám thần kinh, tâm thần tăng 9 lần

Thông tin trên được BSCK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM), chia sẻ tại hội thảo khoa học với chủ đề "An toàn người bệnh trong thực hành lâm sàng", ngày 22-2.

Năm 2024, tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, các bệnh lý liên quan đến hệ thần kinh và tâm thần hành vi tăng vọt gấp 9 lần so với năm 2023

BS Khanh cho biết trong năm 2024, bệnh viện tiếp nhận số bệnh nhân đến điều trị và cấp cứu, với hơn 1,3 triệu lượt khám ngoại trú và hơn 31.000 ca cấp cứu. Đặc biệt, các bệnh lý liên quan đến hệ thần kinh và tâm thần hành vi có sự tăng vọt lên đến 9 lần so với năm 2023. Bên cạnh đó, một số bệnh về tai mũi họng, cơ xương khớp và các bệnh lý nội khoa mãn tính, mắt, da liễu cũng có xu hướng gia tăng.

Tại hội thảo, ông Bruce Boman và ông Bruce Allen từ Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Concord (Sydney - Úc) cũng chia sẻ những kiến thức về quản lý bệnh nhân bị kích động.

Theo ông Boman, 4 dấu hiệu dễ nhận diện người bệnh bị kích động bao gồm: bồn chồn, đi lại không yên, nói lớn tiếng và có lời nói đe dọa, giận dữ khi yêu cầu bị từ chối và lời nói khó hiểu.

"Phần lớn các hành động đe dọa, bạo lực và hành hung đối với nhân viên y tế chủ yếu đến từ người nhà bệnh nhân, thay vì bệnh nhân trực tiếp điều trị" - ông Boman hướng dẫn

Ông Boman cho rằng nhân viên y tế cần biết cách giảm căng thẳng và giữ khoảng cách an toàn khi gặp phải hành vi bạo lực từ bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Nếu tình hình trở nên khó kiểm soát, nhân viên có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ bảo vệ bệnh viện hoặc liên hệ với công an khu vực để can thiệp kịp thời, ngăn ngừa những hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, để các giải pháp này phát huy hiệu quả, bệnh viện cần xây dựng và thực hiện quy trình can thiệp một cách bài bản. Những người thực hiện can thiệp phải được đào tạo kỹ lưỡng và có kinh nghiệm xử lý tình huống. Mục tiêu hàng đầu là đánh giá đầy đủ tình trạng y khoa của bệnh nhân và đối xử tôn trọng, cung cấp thông tin rõ ràng để giải quyết các vấn đề liên quan đến bệnh nhân, tránh để xảy ra xung đột và kích động trong quá trình điều trị.