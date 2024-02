Một bệnh viện tiếp nhận 15 ca tai nạn do pháo nổ trong ngày

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều cơ sở y tế đã tiếp nhận các trường hợp đến khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ. Bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, điều trị chủ yếu do pháo nổ tự chế.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân gặp tai nạn do pháo nổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tổn thương tay, chân, mắt do pháo nổ

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Việt Nam, Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết những ngày qua bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu do pháo nổ.

Riêng ngày mùng 1 Tết, bệnh viện tiếp nhận tới 15 ca khám cấp cứu, trong đó 8 ca phải nhập viện phẫu thuật 8. Bệnh nhân chủ yếu ở độ tuổi từ 18 - 50.

Các trường hợp tai nạn trên đều bị tổn thương ở tay, chân, mắt,… nhưng chủ yếu là dập nát ở bàn tay, nguy cơ phải cắt cụt do hoại tử thứ phát.

Trong số này có một nam bệnh nhân 18 tuổi bị cụt nửa ngoài bàn tay trái, rách giác mạc mắt trái sau tai nạn pháo nổ.

Theo báo cáo của Bộ Y tế về tình hình công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong 7 ngày, từ 29 Tết (8-2) đến ngày mùng 5 Tết (14-2), có 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Tổng số khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác là 87 trường hợp, tăng 56 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão, 4 ca tử vong tăng 2 ca so với cùng kỳ Tết năm ngoái.