Một bệnh viện tư nhân lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật gan

Bệnh nhân là ông L. (60 tuổi, ở tỉnh An Giang), thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đau tức ngực kèm đau vùng hạ sườn phải. Kết quả chụp MRI bụng cho thấy ông L. có khối u tại hạ phân thùy II, III, nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào gan (HCC).

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt u gan bệnh nhân

Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ quyết định can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật nội soi loại bỏ khối u một cách triệt để, tạo điều kiện phục hồi tốt nhất cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật do ThS-BS.CK2 Nguyễn Thanh Sang, Phó trưởng Khoa Ngoại tổng quát, trực tiếp thực hiện đã diễn ra thuận lợi, bảo đảm độ chính xác cao và an toàn tuyệt đối. Chỉ sau 3 ngày hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, ít đau, vết mổ nhỏ chỉ từ 2-3 cm.

Với định hướng phát triển chuyên sâu về gan - mật - tụy, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh không ngừng cập nhật các tiến bộ y học và ứng dụng các phương pháp hiện đại như: phẫu thuật nội soi cắt gan, nút mạch khối u gan… giúp nâng cao hiệu quả điều trị.