Một bệnh viện từng được Thủ tướng quan tâm, phát thông báo tuyển dụng nhân lực trình độ cao

Ngày 20-4, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ - bệnh viện từng được Thủ tướng quan tâm - đã phát đi thông báo tuyển dụng 75 vị trí trong năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại khu vực ĐBSCL. Đợt tuyển dụng lần này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho đội ngũ nhân lực y tế trình độ cao.

Theo đó, bệnh viện cần tuyển 27 bác sĩ sau đại học ở nhiều chuyên khoa, trong đó lĩnh vực ung bướu chiếm 10 chỉ tiêu, bên cạnh các chuyên ngành như: chẩn đoán hình ảnh, nội khoa, ngoại khoa và y học hạt nhân, khoa sản... Ngoài ra, bệnh viện còn tuyển 10 bác sĩ đa khoa và 20 điều dưỡng, yêu cầu trình độ từ cao đẳng trở lên.

Ở khối hành chính – kỹ thuật, các vị trí được tuyển gồm: thạc sĩ luật, cử nhân kế toán, kiểm toán. Đồng thời, bệnh viện cũng bổ sung lực lượng hỗ trợ với các vị trí bảo vệ và hộ lý, yêu cầu tốt nghiệp THPT.

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 10-5. Sau khi tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ, bệnh viện sẽ chủ động liên hệ những ứng viên đạt yêu cầu để tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp. Đây được xem là đợt tuyển dụng lớn, góp phần củng cố nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế địa phương.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ từng được Thủ tướng Chính phủ khảo sát, chỉ đạo thành phố mua ngay máy xạ trị mới thay thế máy cũ đã sử dụng 15 năm. Kết quả, vào ngày 28-3, Sở Y tế TP Cần Thơ đã bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc tại cơ sở 1 của bệnh viện (giá trị 105 tỉ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố), giúp người dân ĐBSCL thuận tiện hơn trong việc chữa bệnh, giảm tải cho tuyến trên. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ từng yêu cầu TP Cần Thơ nhanh chóng khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tại phường An Bình (quy mô 500 giường) đã "trùm mền" nhiều năm. Trong buổi họp báo, đài quý I/2026 mới đây, đại diện Sở Y tế TP Cần Thơ cho hay dự án đã tái khởi động và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.



