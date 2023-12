Một bị cáo ở Quảng Nam lãnh án tử hình vì vận chuyển hơn 1,9 kg ma túy

Ngày 27-12, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Huỳnh Khánh Trình (SN 1990; trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".



Bị cáo Trình lãnh mức án tử hình vì vận chuyển hơn 1,9 kg ma túy

Theo cáo trạng, ngày 6-4, Nguyễn Văn Ninh (SN 1987, xã Tiên Cảnh) liên lạc với một người đàn ông không rõ lai lịch ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An để mua 5 bánh heroin với giá 1 tỉ đồng.

Hôm sau, Ninh rủ Trình cùng ra huyện Tương Dương mua ma túy, hứa xong việc sẽ trả tiền công 10 triệu đồng.

Rạng sáng 8-4, Ninh và Trình đi xe khách đến tỉnh Nghệ An mua một chiếc xe máy đi lại, đến tối chạy lên vùng núi của xã Lượng Minh, huyện Tương Dương để lấy "hàng".

Đến điểm hẹn, Ninh đi bộ vào rừng gặp người đàn ông đã hẹn trước mua 5 bánh heroin và được tặng thêm 72 viên ma túy tổng hợp. Ninh trả trước cho người đàn ông 400 triệu đồng, còn nợ 600 triệu đồng, hẹn bán được ma tuý sẽ trả đủ.

Mua được ma túy, cả hai đón xe khách từ Nghệ An về lại Quảng Nam. Khi về tới Trạm thu phí Chu Lai (đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi), Ninh và Trình bị trinh sát Công an tỉnh Quảng Nam ập vào bắt giữ.

Kiểm tra, công an phát hiện trong túi xách của 2 đối tượng có 5 bánh heroin với trọng lượng 1,908 kg và 1 gói ni-lon có 72 viên ma túy tổng hợp.

Trong quá trình bị tạm giam, Ninh thường xuyên la hét, không kiểm soát được hành vi nên được đưa đến Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam khám. Kết quả chẩn đoán Ninh bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất ma túy quá nhiều.

Do đó, Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can Ninh do đang chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên tử hình bị cáo Trình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".