Một bí thư, chủ tịch xã bị khởi tố

Ngày 27-8, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đoàn Thế Vinh (SN 1964) Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, năm 2022, ông Đoàn Thế Vinh cùng con trai là Đoàn Đức Anh (SN 1990) đã có hành vi đưa ra các thông tin sai lệch về việc đấu thầu các suất đất tại xã Trung Nghĩa nhằm chiếm đoạt tổng số tiền 6,79 tỉ đồng của 3 nạn nhân.

Trước đó, ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã quyết định khởi tố vụ án. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.