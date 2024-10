Một buổi sáng ngập tràn niềm vui ở quận 8 - TP HCM

Từ sáng sớm 6-10, hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8 tập trung về trụ sở Ủy ban MTTQ của quận để tham dự chương trình "Ngày cùng hành động vì cộng đồng". Chương trình do Ủy ban MTTQ quận 8 tổ chức nhân kỷ niệm "Ngày thế giới chống đói nghèo", hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo", "Tháng cùng phụ nữ hành động".

Các đơn vị đăng ký đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Chị Lê Thị Bích Vân (42 tuổi) được ban tổ chức chương trình tặng chiếc máy may công nghiệp. Đón nhận món quà, chị Vân không giấu được sự xúc động.

Chị Vân cho biết vợ chồng chị cùng làm phụ hồ. Kể từ sau dịch COVID-19, thu nhập của gia đình rất bấp bênh. Hiện vợ chồng chị phải nuôi 3 con đang trong độ tuổi đi học.

Chị Lê Thị Bích Vân (bìa trái) vui mừng khi đón nhận chiếc máy may

"Ngoài làm phụ hồ, tôi còn chạy xe ôm, đi giao hàng để kiếm thêm thu nhập. Nhưng vì chưa quen sử dụng bản đồ trên điện thoại nên không đi giao hàng xa được" - chị Vân kể.

Chị Vân kể tiếp từng đi may thuê nên cũng biết may gia công, từ lâu chị mong muốn có chiếc máy may để nhận hàng từ các xưởng gần nhà về may để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, đi hỏi thì biết mỗi chiếc máy may cũng khoảng 10 triệu đồng. Số tiền này là quá sức với gia đình.

"Tôi rất mừng vì được ban tổ chức tặng chiếc máy may. Mỗi ngày, sau khi làm phụ hồ xong, tôi sẽ nhận thêm hàng về may. Chắc hằng tháng tôi sẽ kiếm thêm được khoảng 3,5 triệu đồng nhờ món quà ý nghĩa này" - chị Vân chia sẻ.

Người dân chọn mua áo dài

Tham gia chương trình, người dân còn được trải nghiệm các hoạt động tại "Gian hàng Trao yêu thương", "Gian hàng Áo dài yêu thương", "Gian hàng quà tặng trao tay".

Theo đó, người dân sẽ được đi siêu thị để tự tay chọn mua những món đồ cần thiết cho gia đình như dầu ăn, gạo, bột giặt; mua áo dài, quần áo... với giá 0 đồng.

Trao tặng phương tiện sinh kế cho người dân

Người dân "tay xách nách mang" quà tặng, hàng hóa ra về sau khi tham gia chương trình

Chị Đoàn Thanh Thảo (28 tuổi) "tay xách nách mang" hàng hóa, quà tặng ra về. Chị vui mừng kể: "Không chỉ được mua hàng với giá 0 đồng mà tôi còn được bốc thăm trúng thưởng. Tôi trúng được nồi cơm điện. Món quà rất thiết thực".

Chị Đoàn Thanh Thảo bên món quà mình vừa nhận được

Bà Trần Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 8, cho biết các hoạt động diễn ra trong "Ngày cùng hàng động vì cộng đồng" rất thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chương trình đã động viên người dân thêm nghị lực, thêm niềm tin vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Cũng theo bà Trần Thanh Hà, các hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà, tặng phương tiện sinh kế tại chương trình sẽ có điều kiện lao động thuận lợi hơn, có thu nhập ổn định hơn.

Nhà hảo tâm góp sức Tại chương trình "Ngày cùng hành động vì cộng đồng", có 52 đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đóng góp Quỹ "Vì người nghèo" với số tiền hơn 7,5 tỉ đồng. Trong đó MTTQ 16 phường trên địa bàn quận 8 đăng ký vận động gần 5 tỉ đồng. Ban tổ chức chương trình trao tặng kinh phí xây tặng 3 nhà tình thương, sửa chữa chống dột 7 căn nhà, trao phương tiện sinh kế 11 trường hợp, trao tặng vật dụng thiết yếu 22 hộ gia đình và tặng 1.209 phần quà cho hộ cận nghèo trên địa bàn quận. Tổng trị giá 1.470.000.000 đồng.