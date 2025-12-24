HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Một cá nhân bị phạt 1,5 tỉ đồng vì cùng 8 người thao túng cổ phiếu CRC

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Dùng 10 tài khoản khác nhau để thao túng cổ phiếu CRC, ông Nguyễn Tiến Độ bị phạt 1,5 tỉ đồng và cấm giao dịch chứng khoán 2 năm.

Ngày 24-12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với ông Nguyễn Tiến Độ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo UBCKNN, ông Nguyễn Tiến Độ bị xử phạt do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán và cho mượn tài khoản giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP Create Capital Việt Nam (mã chứng khoán CRC). 

Cụ thể, từ ngày 3-3 đến ngày 1-8-2025, ông Nguyễn Tiến Độ đã sử dụng tổng cộng 10 tài khoản, gồm 2 tài khoản đứng tên cá nhân ông và 8 tài khoản của các nhà đầu tư khác để liên tục mua, bán cổ phiếu CRC, giao dịch chéo giữa các tài khoản nhằm tạo ra cung – cầu giả tạo, từ đó thao túng giá cổ phiếu CRC trên thị trường.

Căn cứ kết quả kiểm tra, UBCKNN quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Tiến Độ số tiền 1,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, ông Độ bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong cùng thời gian này.

Giá cổ phiếu CRC biến động rất mạnh từ tháng 3 đến nay

Ngoài ông Nguyễn Tiến Độ, 8 cá nhân khác liên quan đến vụ việc cũng bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm các chức vụ tương tự trong lĩnh vực chứng khoán trong thời hạn 2 năm do hành vi cho mượn tài khoản để ông Độ sử dụng vào việc thao túng cổ phiếu CRC. 

Những người này gồm có: bà Vũ Thị Hằng (Hà Nội), ông Mai Văn Hiệp (Bắc Ninh), bà Nguyễn Thị Huyền (Yên Bái), bà Hoàng Thị Thu Trang (Văn Chấn, Yên Bái), ông Nguyễn Trung Lương (Yên Bái), bà Trần Huyền Trang (Hà Nội), ông Mai Thanh Phong (Lạng Sơn) và ông Nguyễn Phú Duy (Yên Bái).

Tuy nhiên, đáng chú ý là qua quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng không phát hiện khoản thu trái pháp luật phát sinh từ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Tiến Độ và các cá nhân liên quan.

Theo thống kê, trong giai đoạn từ ngày 3-3 đến 1-8-2025, cổ phiếu CRC tăng mạnh từ mức hơn 6.000 đồng lên gần 13.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng trên 116% chỉ trong vòng 5 tháng. 

Sau đó, cổ phiếu này đảo chiều giảm và hiện giao dịch quanh mức 9.400 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, thanh khoản của CRC khá thấp, chỉ dao động vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu cổ phiếu mỗi phiên, khiến giá cổ phiếu dễ biến động mạnh khi xuất hiện các lệnh giao dịch lớn.

Công ty CP Create Capital Việt Nam niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE từ năm 2018. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, chủ yếu là gạch ngói tuynel, đồng thời đang mở rộng sang mảng năng lượng tái tạo, trong đó có pin mặt trời.


Tin liên quan

Lãnh đạo Phát Đạt khẳng định không liên quan việc thao túng chứng khoán

Lãnh đạo Phát Đạt khẳng định không liên quan việc thao túng chứng khoán

(NLĐO)- Lãnh đạo Phát Đạt lên tiếng về việc Ủy ban Chứng khoán ban hành quyết định xử phạt 2 cá nhân sử dụng 164 tài khoản khác nhau để thao túng cổ phiếu PDR.

Hai cá nhân bị phạt 3 tỉ đồng vì dùng 164 tài khoản để thao túng cổ phiếu Phát Đạt

(NLĐO)- Hai cá nhân bị phạt 3 tỉ đồng do thao túng cổ phiếu Phát Đạt. 22 người cho mượn tài khoản cũng bị vạ lây.

Chuyện gì đang xảy ra với chứng khoán (*): Mạnh tay với thao túng, làm giá cổ phiếu

Cần ứng dụng công nghệ để phát hiện giao dịch bất thường, lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư

