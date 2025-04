Một cán bộ huyện ủy nghỉ hưu trước tuổi được đề nghị hưởng chế độ hơn 2,46 tỉ đồng

Chiều 9-4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý I/2025 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, ông Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, cho biết tính đến thời điểm hiện tại Sở đã nhận được văn bản của Sở Nội vụ đề nghị thẩm định cấp kinh phí đợt 1 cho 60 người với tổng kinh phí hơn 75 tỉ đồng. Trong đó khối Đảng, đoàn thể 34 người với tổng kinh phí hơn 50 tỉ đồng, khối Nhà nước có 26 người với tổng kinh phí khoảng 24 tỉ đồng. Theo lãnh đạo Sở Tài chính Nghệ An thông tin hiện việc thực hiện không có vướng mắc về kinh phí.

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo vào chiều 9-4

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết vừa có văn bản gửi Sở Tài chính về việc thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí giải quyết chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ (đợt 1).

Căn cứ hồ sơ của các cơ quan thuộc khối Nhà nước cùng Công văn số 4086-CV/BTCTU ngày 19.3.2025 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí cho 60 người nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc, với tổng số tiền hơn 75,4 tỉ đồng.

Trong đó, khối Đảng, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội có 34 người (gồm 32 công chức và 2 hợp đồng lao động), khối Nhà nước có 26 người (gồm 25 công chức nghỉ hưu trước tuổi và 1 công chức nghỉ thôi việc).

Theo một lãnh đạo sở Nội vụ Nghệ An, cho biết trong danh sách các cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi có trường hợp ông T.S., cán bộ Huyện ủy Yên Thành, được đề nghị hưởng tổng chế độ hơn 2,46 tỉ đồng.

Được biết, trước khi nghỉ hưu, ông T.S. có mức lương hơn 26,7 triệu đồng/tháng, đã tham gia đóng BHXH bắt buộc trong 33 năm 9 tháng và nghỉ hưu trước tuổi 4 năm 7 tháng.