Một cán bộ kiểm ngư ở Kiên Giang đầu thú việc nhận hối lộ

Ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với công an 2 huyện An Minh và Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) tiếp nhận 2 nghi phạm xin đầu thú về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Đinh Thành Lập đầu thú việc nhận hối lộ

Nghi phạm đầu thú về hành vi nhận hối lộ là Đinh Thành Lập (42 tuổi; ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang). Lập là thuyền viên tàu tuần tra, kiểm soát của Chi cục Kiểm ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang.

Người đầu thú đưa hối lộ là một ngư dân đánh bắt hải sản tên L.V. L. (ngụ xã Bình An, huyện Kiên Lương).

Cả 2 thú nhận thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến các vụ án bảo kê xảy ra trên vùng ven biển từ An Minh đến Kiên Lương do Phạm Minh Quyết và Trần Thanh Liêm cùng đồng bọn thực hiện.

Như đã thông tin, từ tháng 7-2023, nhóm nghi phạm do Quyết cầm đầu đã cấu kết với một số người khác tự ý bao chiếm mặt biển trên vùng khai thác tự do ven bờ từ huyện An Minh đến huyện Kiên Lương để "làm luật", thu lợi bất chính từ ngư dân.

Liên quan đến chuyên án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt giam 12 nghi phạm về các tội: Gây rối trật tự công cộng; đưa hối lộ; nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục kêu gọi các đối tượng, người có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.