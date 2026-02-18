HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Một căn nhà bị thiêu rụi trong ngày mùng 2 Tết

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Ngày 18-2 (mùng 2 Tết), UBND xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đó, lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, ngôi nhà của anh Hồ Văn Hồi (ngụ thôn Ra Poong, xã Đakrông) bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh nên gia đình và người dân không thể khống chế, dập tắt.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà ở Đakrông ngày mùng 2 Tết 2026 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến căn nhà của anh Hồ Văn Hồi bị thiêu rụi

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà ở Đakrông ngày mùng 2 Tết 2026 - Ảnh 2.

Ông Lê Hoài Phong, Chủ tịch UBND xã Đakrông, đến hiện trường kiểm tra, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh Hồ Văn Hồi

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà ở Đakrông ngày mùng 2 Tết 2026 - Ảnh 3.

Đồn Biên phòng Ba Nang hỗ trợ các nhu yếu phẩm, chăn màn và tiền mặt cho gia đình anh Hồi

Vụ hỏa hoạn khiến ngôi nhà cùng nhiều tài sản của gia đình anh Hồ Văn Hồi bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Lê Hoài Phong, Chủ tịch UBND xã Đakrông, đã đến kiểm tra, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh Hồ Văn Hồi.

Đồng thời, Chủ tịch UBND xã Đakrông chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp thống kê cụ thể thiệt hại, xác định nguyên nhân vụ cháy.

Trong khi đó, Đồn Biên phòng Ba Nang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đã kịp thời hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Hồi các nhu yếu phẩm, chăn ấm, áo, gạo, mì tôm, tiền mặt... góp phần giúp gia đình vượt qua khó khăn sau sự cố.

Quảng Trị cháy nhà thiệt hại Biên phòng hoả hoạn Tết UBND xã
