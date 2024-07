Ngày 9-7, Công an tỉnh Hà Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 cán bộ là Chi cục trưởng và công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần, để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm, theo quy định tại khoản 3, Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015.

Người bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Tứ (SN 1974), Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Xín Mần, và Đinh Đức Minh (SN 1988), cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Xín Mần.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Tứ và Đinh Đức Minh. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định từ năm 2021 đến ngày 7-4-2024, Nguyễn Tứ và Đinh Đức Minh thực hiện công tác giám sát hải quan đối với lô hàng thuốc lá điếu.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Tứ đã chỉ đạo Minh "tạo điều kiện" cho Mạch Đức Hải (SN 1980, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh - cũng là bị can trong vụ án) cùng đồng bọn thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu thành phẩm, qua biên giới sang Trung Quốc.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 bị can về tội vận chuyển hàng cấm.

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.