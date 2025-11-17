HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Một chiến dịch tấn công mạng nhắm tới hàng loạt khách sạn, cơ sở lưu trú ở Việt Nam

Thùy Linh

(NLĐO) - Bkav vừa phát đi thông tin cảnh báo về "hàng loạt khách sạn và cơ sở lưu trú Việt Nam bị tấn công qua email chứa virus, giả mạo Booking.com".

Theo Bkav, một chiến dịch tấn công mạng toàn cầu mang tên ClickFix đang ngắm đến Việt Nam với mục tiêu là khách sạn, homestay, resort và cơ sở lưu trú.

Một chiến dịch tấn công mạng đang nhắn tới hàng loạt khách sạn và cơ sở lưu trú Việt Nam - Ảnh 1.

Kẻ xấu giả mạo các nền tảng đặt phòng nổi tiếng như Booking.com, Expedia… gửi email nội dung dạng "Xác nhận đặt phòng", "Khiếu nại khách hàng", "Cập nhật thanh toán" lừa đảo người dùng

Kẻ xấu giả mạo các nền tảng đặt phòng nổi tiếng như Booking.com, Expedia… gửi email nội dung dạng "xác nhận đặt phòng", "khiếu nại khách hàng", "cập nhật thanh toán", "hủy đặt phòng"... ngụy trang giống email thật rồi đính kèm link hoặc tệp excel giả hóa đơn/thông tin đặt phòng có chứa virus.

Khó phân biệt email thật/giả, người dùng dễ mất cảnh giác, nhấp vào một liên kết hoặc mở tệp đính kèm là mã độc sẽ kích hoạt. Từ đó, tin tặc có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp dữ liệu khách hàng dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân hoặc cài thêm phần mềm gián điệp để xâm nhập sâu vào hệ thống.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia Bkav, chiến dịch tấn công ClickFix sử dụng PureRAT, một dạng mã độc giành quyền truy cập từ xa (RAT - Remote Access Trojan) nhằm giám sát hoạt động người dùng, đánh cắp mật khẩu, mở rộng phạm vi tấn công nội bộ, ẩn náu lâu dài và khó phát hiện.

Đáng lo ngại hơn, ClickFix có dấu hiệu vận hành theo mô hình "Attack-as-a-Service" nghĩa là tin tặc có thể mua sẵn công cụ và tấn công mà không cần kỹ thuật cao siêu.

Hàng chục ngàn cơ sở lưu trú có thể trở thành nạn nhân của tấn công mạng

Việt Nam có hàng chục ngàn cơ sở lưu trú đang có mặt trên nền tảng đặt phòng nổi tiếng như: Booking.com, Agoda, Traveloka, Airbnb… Đây cũng chính là nhóm dễ trở thành nạn nhân bởi nhân viên lễ tân và bộ phận đặt phòng thường chưa được đào tạo bài bản về an ninh mạng, dễ bị đánh lừa bởi các email đặt phòng giả mạo có giao diện gần như thật.

Theo các chuyên gia, khi kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhu cầu đặt phòng du lịch tăng cao, người dân và đội ngũ nhân viên cơ sở lưu trú cần cảnh giác cao độ: kiểm tra kỹ địa chỉ email gửi đến; không mở tệp đính kèm, link lạ; ưu tiên truy cập các nền tảng đặt phòng bằng ứng dụng hoặc trang chủ chính thức.

Cùng với đó, cài đặt hệ thống giám sát email, phần mềm diệt virus, giải pháp chống mã độc toàn diện vì các phần mềm có sẵn kèm hệ điều hành chỉ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu bảo vệ ở mức cơ bản của khách hàng, không đủ khả năng chống lại các ransomware, virus hiện đại được thiết kế nằm vùng lâu dài, ăn sâu vào hệ thống.

Tin liên quan

Trung tướng Nguyễn Minh Chính: Tội phạm dùng AI để lừa đảo, tấn công mạng

Trung tướng Nguyễn Minh Chính: Tội phạm dùng AI để lừa đảo, tấn công mạng

(NLĐO)- AI đặt ra không ít thách thức trên thực tế, khi tội phạm mạng lợi dụng để tạo mã độc, làm giả giọng nói, khuôn mặt, văn bản nhằm lừa đảo, tấn công mạng.

Ngành xây dựng dẫn đầu nguy cơ tấn công mạng ICS tại Đông Nam Á

(NLĐO) - Các doanh nghiệp xây dựng cần đầu tư nghiêm túc vào hệ thống bảo mật, liên tục cập nhật các lớp phòng vệ và tăng khả năng phục hồi.

Nguy cơ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thể bị tấn công mạng mỗi năm một lần

(NLĐO) - Song song với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, không ít thách thức nghiêm trọng về an ninh mạng đang đe dọa doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

virus an ninh mạng tấn công mạng khách sạn Booking.com cơ sở lưu trú
