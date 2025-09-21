HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một chủ doanh nghiệp bị khởi tố

Tr.Đức

(NLĐO)- 2 công dân Bangladesh đăng ký nhập cảnh để du lịch, nhưng họ đi lại tự do, tìm kiếm việc làm với mục đích ở lại Việt Nam lâu dài

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố giám đốc một doanh nghiệp về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Một chủ doanh nghiệp bị khởi tố- Ảnh 1.

2 công dân Bangladesh cư trú trái phép trên địa bàn TP Hải Phòng

Trước đó, vào ngày 18-8, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Hồng An (TP Hải Phòng) tiến hành kiểm tra tại xưởng của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung (địa chỉ TDP Khánh Thịnh, phường Hồng An).

Qua kiểm tra, Công an phát hiện 2 công dân Bangladesh cư trú trái phép, quá thời hạn tạm trú từ tháng 10-2024 đến nay.

Kết quả xác minh cho thấy 2 công dân Bangladesh đăng ký nhập cảnh để du lịch, nhưng họ đi lại tự do, tìm kiếm việc làm với mục đích ở lại Việt Nam lâu dài.

Căn cứ kết quả xác minh và chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" xảy ra tại Công ty Sơn Dung và chuyển Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp đó, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Anh Dũng, Giám đốc Công ty Sơn Dung, về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Liên quan đến vụ việc, ngày 18-9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, tiến hành trục xuất 2 người Bangladesh nêu trên qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài.

Tin liên quan

Bắt người phụ nữ "tiếp tay" cho 30 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Bắt người phụ nữ "tiếp tay" cho 30 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

(NLĐO)- Nhằm giúp sức cho 30 trường hợp người nước ngoài ở lại Việt Nam, Lê Thị Hồng Vân ở Thanh Hóa đã câu kết với 2 người phụ nữ khác làm giả hàng chục bộ hồ sơ, tài liệu để làm thủ tục cấp phép

Lãnh án vì tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

(NLĐO)- Hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh và lưu trú trái phép giữa tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định về quản lý hành chính đối với người nước ngoài tại TP HCM.

Đà Nẵng: Bắt giam một người Trung Quốc vì ở lại Việt Nam trái phép

(NLĐO) – Bị yêu cầu xuất cảnh vì hết hạn thị thực du lịch, đối tượng người Trung Quốc cùng bạn gái từ Hải Phòng vào Đà Nẵng để tìm cách trốn ở lại Việt Nam.

