Một chủ tịch xin từ nhiệm sau khi bán sạch cổ phiếu tăng 700%

Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public (mã chứng khoán: CTP) vừa công bố thông tin đã nhận được 5 đơn từ nhiệm với cùng lý do là vì kế hoạch công việc trong thời gian tới.

Cụ thể, ông Nguyễn Tuấn Thành xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty; bà Nguyễn Thị Thảo Nhi và ông Lê Minh Tuấn xin từ nhiệm chức thành viên HĐQT; bà Lê Thị Bích Ngọc xin từ nhiệm chức Trưởng Ban Kiểm soát (BKS), thành viên BKS; bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ từ nhiệm thành viên BKS.

Đây không phải lần đầu Công ty Minh Khang Capital Trading Public nhận được hàng loạt đơn từ nhiệm của các lãnh đạo chủ chốt của công ty.

Hồi cuối tháng 5-2024, doanh nghiệp này cho biết nhận được 8 đơn từ nhiệm của các thành viên trong HĐQT và BKS, trong đó có ông Tuấn Thành, bà Thảo Nhi và Ngọc Mỹ song những người này vẫn làm việc từ đó đến nay.

Cổ phiếu CTP tăng phi mã giai đoạn tháng 9-2024 Nguồn: Fireant

Động thái xin từ nhiệm của các thành viên chủ chốt diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public đồng loạt thoái hết cổ phiếu CTP hồi tháng 9-2024 ngay khi cổ phiếu này đang ở vùng đỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thành đã bán hết 800.068 cổ phiếu CTP từ ngày 9 đến 13-9, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn bán 200.300 cổ phiếu CTP trong ngày 9-9, đúng vào thời điểm cổ phiếu CTP tăng thẳng đứng và ở mức cao nhất trong lịch sử.

Tạm tính giá đóng cửa ngày 9-9 là 32.800 đồng/cổ phiếu và 13-9 là 42.700 đồng/cổ phiếu, ước tính lô cổ phiếu bán ra của ông Thành và ông Tuấn lần lượt có giá trị khoảng 34 tỉ đồng và 6,5 tỉ đồng.

Nếu so mức giá lịch sử 42.700 đồng/cổ phiếu với đầu năm 2024, cổ phiếu này tăng hơn 700%.

Tuy nhiên hiện tại, cổ phiếu CTP đã giảm mạnh và đóng cửa tại 33.000 đồng/cổ phiếu (giảm gần 9% so với giá tham chiếu), thấp hơn 22% so với vùng đỉnh nhưng so với đầu năm, cổ phiếu này vẫn tăng hơn 630% (tăng gấp 7 lần).



Về Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public, theo website của doanh nghiệp này, tiền thân là Công ty CP Thương Phú được thành lập năm 2010 với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu là sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê các loại.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, doanh nghiệp này "trắng" doanh thu dẫn đến lợi nhuận âm 151 triệu đồng.

Còn theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu chỉ ghi nhận 708 triệu đồng, thấp hơn gần 85 lần so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế âm 178 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 274 triệu đồng.

Đáng chú ý, tại ngày 30-6, Công ty Minh Khang Capital Trading Public chỉ có 3 nhân viên, không thay đổi so với cùng kỳ.