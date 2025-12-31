Một con đường chờ cứu

Tuyến đường này đang hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Theo quan sát của phóng viên, trên Tỉnh lộ 587 xuất hiện hàng loạt "ổ gà", "ổ voi", mặt đường bị bong tróc, xói trôi tạo thành rãnh sâu. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ vừa qua, tại tuyến đường này có hàng loạt điểm bị sạt lở, sụt trượt mặt đường, tạo thành những hố sâu hoắm. Để bảo đảm an toàn, cơ quan chức năng đã xử lý tạm thời bằng cách xếp rọ đá, lấp đầy các vị trí bị sụt trượt bằng đất đá.

Anh Hồ Chịu (32 tuổi, ngụ thôn Tà Núc, xã Khe Sanh) cho biết Tỉnh lộ 587 đã hư hỏng từ lâu nên việc vận chuyển nông sản của người dân rất khó khăn, nguy hiểm, đặc biệt là vào ban đêm. "Những năm qua, người dân đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa tuyến đường nhưng chưa được cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết" - anh Chịu nói.

Tỉnh lộ 587 hư hỏng nghiêm trọng, cần sớm nâng cấp

Trước đó, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Khe Sanh xác nhận Tỉnh lộ 587 đang xuống cấp nghiêm trọng, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp để thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đến nay tuyến đường vẫn chưa được nâng cấp, người dân đi lại rất khó khăn.

Ngoài hư hỏng mặt đường, tại ngầm tràn thôn Ván Ri (Km 1+700, Tỉnh lộ 587) thường xuyên bị chia cắt khi có mưa lớn xảy ra. Để bảo đảm việc đi lại thuận lợi cho người dân trên địa bàn, UBND xã Khe Sanh đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng, Ban Quản lý bảo trì giao thông tỉnh Quảng Trị quan tâm, tham mưu UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn để xây dựng cầu vượt lũ tại vị trí nêu trên.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, tuyến Tỉnh lộ 587 đã được đưa vào dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số" (CRIEM) để triển khai thực hiện. Dự kiến tuyến đường sẽ được đầu tư nâng cấp, mở rộng vào đầu năm 2026 với chiều dài khoảng 25 km, đi qua 3 xã Khe Sanh, Đakrông và A Dơi.