Một công nhân bị bỏng nặng 2 tay do phóng điện

Chiều 15-1, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra thông tin một công nhân bị tai nạn lao động bỏng nặng 2 tay khi đang làm việc tại nhà máy thuộc Công ty TNHH Lionas Metals Việt Nam (đóng tại phố Liên Sơn, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Ông Lê Văn C. bị bỏng nặng 2 tay đang điều trị tại bệnh viện

Trước đó, khoảng hơn 12 giờ ngày 10-1, ông Lê Văn C. (ngụ xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa; là tổ trưởng tổ điện Công ty TNHH Lionas Metals Việt Nam) đang treo biển cảnh báo trong nhà máy. Do sau tấm biển cảnh báo có trám một lớp bạc khiến ông C. bị điện phóng làm bỏng 2 cánh tay và người.

Ngay sau đó, ông C. đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực để cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Đình Thế, Phó khoa Chấn thương - Bỏng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, cho biết bệnh nhân Lê Văn C. nhập viện trong tình trạng bỏng điện kết hợp bỏng nhiệt tại hai bàn tay, mức độ bỏng từ độ I đến độ III, với diện tích tổn thương khoảng 8% cơ thể.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ đã tiến hành xử lý vết bỏng, sử dụng kháng sinh, truyền dịch, tiêm phòng uốn ván và theo dõi sát diễn biến tổn thương. "Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã có cải thiện nhất định, tuy nhiên vẫn đang trong quá trình điều trị, chưa thể xuất viện. Một số vị trí bỏng sâu cần tiếp tục theo dõi, nếu xuất hiện hoại tử có thể phải can thiệp cắt lọc và ghép da"- bác sĩ Nguyễn Đình Thế thông tin.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.



