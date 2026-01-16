HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một công nhân vệ sinh môi trường phản ánh bị chủ nhà tấn công

Cao Nguyên

(NLĐO) – Theo phản ánh của của ông T.B.C., trong lúc đỗ xe trên đường để thu gom cành cây thì ông bị chủ nhà tấn công.

Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk đang xác minh vụ việc một công nhân của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk phản ánh bị hành hung.

Công nhân vệ sinh môi trường bị tấn công: Sự việc đáng chú ý tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Kính chắn gió của chiếc xe bị hư hỏng sau khi đầu của ông T.B.C. đập vào

Theo phản ánh của ông T.B.C. (44 tuổi, công nhân của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk), sáng 14-1, ông lái xe tải của công ty thu gom cành cây do công nhân cắt tỉa trên các tuyến đường.

Lúc này, ông C. đỗ xe trên đường Ngô Quyền (phường Tân An) để chờ công nhân tập kết cành cây lên xe.

Một lát sau, người đàn ông đến xưng là chủ nhà gần đó chửi bới việc xe tải đỗ trước nhà mình.

Thấy vậy, ông C. giải thích khu vực này không có biển cấm đỗ phương tiện và dọc tuyến đường nhiều hộ dân đều kinh doanh buôn bán nên đỗ tạm để thu gom cành cây.

"Trong lúc hai bên trao đổi, người đàn ông bất ngờ túm cổ áo rồi đẩy mạnh khiến đầu tôi đập vào kính chắn gió của xe tải, làm kính bị rạn nứt. Sau đó, tôi phải vào bệnh viện thăm khám do bị đau đầu, rất may không để lại chấn thương nghiêm trọng" - ông C. phản ánh.

