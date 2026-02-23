Một công ty ở Đồng Nai chi gần 7 tỉ đồng lì xì đầu năm cho công nhân

Sáng 23-2 (mùng 7 Tết), 98% người lao động Công ty TKG TaeKwang Vina (Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai) đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày.

TKG TaeKwang Vina là một trong những công ty có lượng công nhân đông nhất tỉnh Đồng Nai với khoảng 34.000 lao động.

Ban lãnh đạo Công đoàn Công ty TKG TaeKwang Vina lì xì công nhân trong ngày trở lại làm việc đầu tiên sau đợt nghỉ Tết.

Trong không khí vui tươi của ngày làm việc đầu xuân mới, ban lãnh đạo công ty và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã trực tiếp xuống các chuyền sản xuất, nơi công nhân đang làm việc, để thăm hỏi, động viên và lì xì đầu năm cho người lao động (200.000 đồng/người).

Theo đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TKG TaeKwang Vina, khoảng 1.000 người lao động quê ở xa hôm nay được Công đoàn tổ chức xe đón vào tới công ty. Những lao động này sẽ được nghỉ thêm nhưng vẫn bảo đảm có lương.

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TKG TaeKwang Vina, nhấn mạnh: “Với khí thế hào hứng thi đua sôi nổi ngay ngày đầu năm mới, dự kiến các chuyền sẽ đạt năng suất cao ngay từ những ngày đầu năm”.

Ban Giám đốc Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH lì xì cho cán bộ quản lý. Sau đó, cán bộ quản lý sẽ trao tận tay lì xì cho người lao động

Cũng trong ngày đầu năm làm việc, Công ty TNHH Hwaseung Vina (Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1) có hơn 8.000 lao động, Ban giám đốc công ty lì xì 100.000 đồng/người cho toàn thể người lao động.

Tại Công ty CP Đồng Phú Cường (xã Thống Nhất), có hơn 2.500 người lao động, doanh nghiệp đưa ra chính sách thưởng 500.000 đồng cho mỗi công nhân đi làm trong ngày khai trương đầu năm (24-2).

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, trong ngày hôm nay, phần lớn người lao động trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết 9 ngày. Hiện những đơn vị này tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp để nắm tình hình người lao động trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết.