Kinh tế

Một công ty vàng bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hóa đơn

Thái Phương

(NLĐO) – Công ty PNJ bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn từ Thuế TPHCM.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông báo nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn của Thuế TPHCM. 

Theo đó, công ty bị xử phạt với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, khi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm. Số tiền bị xử phạt là 65 triệu đồng.

Quyết định xử phạt của Thuế TPHCM nêu rõ, công ty PNJ lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm và bị xử phạt theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Trước đó, hồi tháng 5-2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo 6 kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại 4 công ty vàng, trong đó có PNJ. 

Tại công ty này, thanh tra phát hiện có vi phạm về lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với một số hóa đơn.

- Ảnh 2.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, PNJ báo lãi sau thuế hơn 1.600 tỉ đồng

Đại diện PNJ thông tin đến thời điểm hiện tại, công ty đã khắc phục các điểm thiếu sót, vi phạm mà đoàn thanh tra chỉ ra trong đợt thanh tra năm 2024-2025, để sớm ổn định hoạt động kinh doanh trong năm 2026. 

Trong hoạt động kinh doanh, PNJ khẳng định luôn cố gắng thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về chế độ kế toán.

Liên quan tới hoạt động kinh doanh, theo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, công ty PNJ đạt doanh thu thuần 25.353 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.610 tỉ đồng.

Về giá cổ phiếu, bất chấp VN-Index biến động mạnh gần đây, cổ phiếu PNJ vẫn đi lên tích cực và đang tạm dừng ở mức 97.000 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan

Chủ tịch HĐQT PNJ trăn trở về sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân

Chủ tịch HĐQT PNJ trăn trở về sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân

(NLĐO)- Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ), cho biết còn nhiều trăn trở về sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân

Công ty PNJ nói gì sau kết luận thanh tra vàng của Ngân hàng Nhà nước?

(NLĐO) – Công ty PNJ đã chủ động đề nghị cơ quan chức năng có các bước điều tra làm rõ các điểm còn chưa sáng tỏ được ghi nhận trong biên bản…

Công ty PNJ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

(NLĐO)- Vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

