Một công ty xin thu hồi 32 phiếu công bố mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 25-6 cho biết vừa ra quyết định thu hồi 32 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do cơ quan này cấp cho một doanh nghiệp tại Hà Nội.

Danh sách mỹ phẩm bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, 32 sản phẩm bị thu hồi do Công ty TNHH JP-Bùi Đặng (địa chỉ: Số 54 Khu tập thể In-May 19-5 Bộ Công an, Quận Hà Đông, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi là công ty đã chủ động đề nghị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Các sản phẩm nói trên do LINK EAST CO., LTD (Nhật Bản) sản xuất, được Công ty JP-Bùi Đặng đăng ký công bố. Nhiều trong số đó thuộc các thương hiệu mỹ phẩm quen thuộc như Hadalabo Foaming Facial Cleanser, Anessa Perfect UV Sunscreen… Các sản phẩm này được cấp số tiếp nhận vào tháng 9-2024.

Một số mỹ phẩm mới được cấp số tiếp nhận cho Công ty TNHH JP-Bùi Đặng vào tháng 1-2025, nhưng đến đầu tháng 6, công ty đã nộp đơn xin thu hồi tự nguyện.

Thời gian qua, có tình trạng nhiều doanh nghiệp đã chủ động xin thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm để điều chỉnh hồ sơ, thay đổi nhà phân phối hoặc ngừng lưu hành sản phẩm không còn phù hợp.

Theo Cục Quản lý Dược, việc thu hồi không đồng nghĩa sản phẩm bị cấm lưu hành hoàn toàn, trừ trường hợp doanh nghiệp là nhà phân phối độc quyền. Đây là một phần trong quá trình rà soát và cập nhật hệ thống quản lý mỹ phẩm nhằm bảo đảm tính minh bạch, tuân thủ quy định và an toàn cho người tiêu dùng.