Quốc tế

Một cựu bộ trưởng Trung Quốc lãnh án tử hình

Anh Thư

(NLĐO) - Ông Đường Nhân Kiện đã nhận hối lộ bằng tiền và tài sản với tổng trị giá hơn 268 triệu nhân dân tệ trong giai đoạn 2007-2024.

Cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Đường Nhân Kiện vừa bị kết án tử hình về tội nhận hối lộ. Theo Tân Hoa Xã, ông này sẽ được hoãn thi hành án tử hình trong vòng 2 năm.

Tòa án Nhân dân Trung cấp Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã tuyên án ông Đường Nhân Kiện hôm 28-9.

Cũng theo phán quyết của tòa, ông Đường Nhân Kiện bị tước quyền chính trị trọn đời, toàn bộ tài sản cá nhân bị tịch thu. Tiền nhận hối lộ cũng bị thu hồi và sung công quỹ quốc gia.

Một cựu bộ trưởng Trung Quốc lãnh án tử hình- Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Đường Nhân Kiện tại tòa án hôm 28-9 - Ảnh: CCTV

Theo tòa án này, từ năm 2007-2024, ông Đường Nhân Kiện đã lợi dụng các chức vụ của mình để giúp đỡ người khác trong các vấn đề như vận hành doanh nghiệp, ký kết hợp đồng dự án và điều chỉnh công việc.

Đổi lại, ông ta đã nhận hối lộ bằng tiền và tài sản với tổng trị giá hơn 268 triệu nhân dân tệ (khoảng 38 triệu USD).

Tòa án phán quyết rằng hành vi phạm tội của cựu bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà nước và nhân dân.

Tuy nhiên, xét thấy ông Đường Nhân Kiện đã hợp tác khai nhận tội, nộp lại số tiền thu lợi bất chính và các tình tiết giảm nhẹ khác, tòa án đã khoan hồng cho bị cáo trong phán quyết cuối cùng.

Trước đó, cựu bộ trưởng này đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11-2024, 6 tháng sau khi ông bị cơ quan chống tham nhũng điều tra và cách chức.

Tin liên quan

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc "xuất hiện" sau nhiều đồn đoán

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc "xuất hiện" sau nhiều đồn đoán

(NLĐO) – Tên của Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa xuất hiện trên vòng hoa trong đám tang của một quan chức cấp cao vào đầu tuần này.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không có tên trong danh sách chúc Tết

(NLĐO) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa vắng mặt trong danh sách các quan chức cấp cao về hưu được lãnh đạo nước này gửi lời chúc Tết Nguyên đán.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa lãnh án tử

(NLĐO) - Trung Quốc đã tuyên án tử hình cựu Bộ trưởng Tư pháp Fu Zhenghua (Phó Chính Hoa), hoãn thi hành án 2 năm, về tội nhận hối lộ.

tử hình cựu Bộ trưởng cựu bộ trưởng bộ nông nghiệp Tang Renjian Đường Nhân Kiện
