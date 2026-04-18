HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Một cựu hiệu trưởng bị bắt

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cựu hiệu trưởng một trường mầm non đã bị bắt giữ vì tội nhận hối lộ.

Ngày 17-4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Tâm (45 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa) và Trần Thị Hằng (44 tuổi, kế toán) về tội nhận hối lộ.

Bắt một nguyên một hiệu trưởng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ những người liên quan. Ảnh; CACC

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Văn Thành ở xã Vô Tranh) bị bắt về hành vi Đưa hối lộ.

Theo cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Thành được cấp đăng ký với ngành nghề chính là mua bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín. Từ năm học 2022-2026, cơ sở này ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học tại huyện Đồng Hỷ (cũ).

Tại Trường mầm non Nam Hòa, để được cung cấp thực phẩm và suất ăn năm học 2024-2025, ông Thành thỏa thuận chi trả phần trăm. Cụ thể, bà Tâm và Hằng nhận 6% tổng giá trị hàng hóa nhà trường mua mỗi tháng. Việc chi trả diễn ra từ tháng 10-2024 đến tháng 3-2026.

Giữa tháng 3-2026, nhiều phụ huynh Trường mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng, phản ánh thịt lợn nhà trường sử dụng có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh. Số thịt này do hộ kinh doanh của ông Thành cung cấp, kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả heo châu Phi và vi khuẩn E. Coli.

Ngày 8-4, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thành, tổng số tiền 22,5 triệu đồng do vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Cơ quan này xác định cơ sở ghi chép sổ ghi chép bước và sổ lưu mẫu thức ăn không đúng quy định, không có phiếu kết quả kiểm nghiệm nguồn nước phục vụ chế biến, kinh doanh.

Ngoài ra, cơ sở không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm; không bố trí riêng khu vực chế biến, bảo quản, để côn trùng và động vật gây hại xâm nhập.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Bắt hiệu trưởng và kế toán lập hồ sơ khống, lạm thu tiền học sinh

Bắt hiệu trưởng và kế toán lập hồ sơ khống, lạm thu tiền học sinh

(NLĐO) - Chỉ đạo lập hàng loạt hồ sơ khống, lạm thu tiền học sinh nhằm chiếm đoạt hơn 370 triệu đồng, một hiệu trưởng bị bắt

Bắt hiệu trưởng một trường cao đẳng ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, và 2 kế toán nhà trường đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi lập khống hồ sơ

Bắt hiệu trưởng có lời lẽ và hành vi dâm ô với 2 nữ sinh lớp 9

(NLĐO) - Một nam hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS đã bị bắt giữ sau khi bị tố cáo có những lời lẽ và hành vi dâm ô với nữ lớp 9

phòng cảnh sát tội nhận hối lộ cơ quan công an Trường mầm non Công an tỉnh Thái Nguyên nhận hối lộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo