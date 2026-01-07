HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một đại gia muốn mua Tập đoàn Phúc Sơn để bồi thường giúp Hậu "Pháo" số tiền 7.000 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Một đại gia đề nghị mua lại cổ phần của Tập đoàn Phúc Sơn, được Ngân hàng Quân đội MB phát hành chứng thư bảo lãnh 6.970 tỉ đồng để bồi thường.

Trưa 7-1, tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tiếp tục xét hỏi các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và bị hại về phần dân sự, trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Đại gia mua cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn bồi thường cho Hậu Pháo 7 . 000 Tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cúi đầu) tại phiên toà

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn - Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á); Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Văn Hậu trên cương vị là Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, biết rõ đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; Dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Thời điểm đó, Tập đoàn Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng song bị cáo Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã có thủ tục pháp lý; triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỉ đồng.

Để đảm bảo khắc phục, trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hậu đã bán 501 cây vàng được 60 tỉ đồng, nộp tài khoản cơ quan thi hành án. 1.422 sổ đỏ đứng tên các tổ chức, cá nhân và một ôtô Mercedes S600 đăng ký tên Tập đoàn Phúc Sơn, cũng đang bị tạm giữ đảm bảo thi hành án.

Trong quá trình diễn ra phiên toà, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn thừa nhận hành vi sai phạm, hiện chỉ xin tập trung vào biện pháp khắc phục hậu quả. Cùng với đó, bị cáo Hậu mong Tòa tạo điều kiện cho một đối tác, người vừa quyết định mua lại cổ phần của công ty.

Đại gia mua cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn bồi thường cho Hậu Pháo 7 . 000 Tỉ đồng - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên toà

Tại tòa hôm nay, Hội đồng xét xử cho biết đã triệu tập đại gia này là ông N.D.K., với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ông K. được người đại diện trả lời các câu hỏi của tòa quanh thương vụ này.

Người đại diện cho hay, ông K., bị cáo Hậu cùng các cổ đông của Tập đoàn Phúc Sơn đã thảo luận đi đến thống nhất, Phúc Sơn sẽ chuyển nhượng cổ phần cho ông K.. Ông K. cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường đến cùng cho các bị hại đã mua đất của tại dự án ở Nha Trang, đúng theo phán quyết của bản án có hiệu lực. Công ty đã chuyển cam kết này cho tòa để xem xét.

Vị đại diện này cho biết ông K. cũng làm việc với Ngân hàng Quân đội MB để phát hành chứng thư bảo lãnh gửi tòa án.

Trả lời về pháp lý trong hợp đồng chuyển nhượng, người đại diện cho hay quá trình thảo thuận, làm hợp đồng, có nghiên cứu quy định pháp luật, đã xin ý kiến của các cơ quan tố tụng và được đánh giá cổ phần này được phép chuyển nhượng. Bên cạnh đó, ông K. và các bên liên quan cũng đã thực hiện thủ tục liên quan, do đó hợp đồng đảm bảo pháp lý.

Cũng trình bày tại toà, đại diện Ngân hàng Quân đội MB cho hay đã phát hành chứng thư bảo lãnh cho ông K. theo Luật Các tổ chức tín dụng, các thông tư nghị định liên quan. Chứng thư có giá trị bảo lãnh tối đa là 6.973 tỉ đồng. Quá trình phát hành chứng thư bảo lãnh đã đảm bảo đúng luật và đúng quy trình của Ngân hàng Quân đội MB.

Sau đó, Hội đồng xét xử yêu cầu Ngân hàng Quân đội MB cùng các bên liên quan hợp đồng phải khẩn trương cung cấp các tài liệu bổ sung để tòa xem xét có thể chấp nhận thỏa thuận của ông Kiên với Tập đoàn Phúc Sơn hay không.

lừa đảo Dự án Hậu Pháo vụ án sân bay Nha trang
