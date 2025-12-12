HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một đại uý công an bị đâm trọng thương

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Trong lúc khống chế đối tượng ngáo đá, một đại uý công an ở Gia Lai đã bị đâm trọng thương

Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc một cán bộ công an bị đâm trọng thương trong khi làm nhiệm vụ.

Khoảng 6 giờ ngày 12-12, Công an phường Diên Hồng nhận được tin báo về việc có một người đàn ông có biểu hiện ngáo đá tại khu vực cổng Trung tâm Thương mại Pleiku (phường Diên Hồng).

- Ảnh 1.

Ông Đặng Hoàng Quý đâm cán bộ công an bị thương

Công an phường Diên Hồng đã phân công tổ công tác gồm trung tá Vũ Quang Huy và đại úy Dương Cao Nguyên đến hiện trường xác minh vụ việc.

Tại đây, tổ công tác phối hợp với người dân vây bắt, khống chế đối tượng. Tuy nhiên, trong lúc vây bắt, đại úy Dương Cao Nguyên đã bị đối tượng dùng kéo đâm gây thương tích vùng mặt và môi.

Đối tượng đâm cán bộ công an là Đặng Hoàng Quý (38 tuổi; trú tổ dân phố 2 Hội Thương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Ngay trong sáng 12-12, đại tá Phạm Hữu Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên đại úy Dương Cao Nguyên.

Đại tá Phạm Hữu Trường cũng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, tận tụy của Công an phường Diên Hồng nhanh chóng truy bắt đối tượng nguy hiểm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Tin liên quan

Thưởng nóng vụ bắt cặp tình nhân đi cướp, đâm công an

Thưởng nóng vụ bắt cặp tình nhân đi cướp, đâm công an

(NLĐO) – Trung úy cảnh sát và người dân dũng cảm truy bắt, đánh nhau với cướp đã được Công an tỉnh Bình Dương thưởng nóng

Khống chế đối tượng đâm công an rồi cố thủ trong nhà

(NLĐO) - Nhận được thông tin có người đòi đốt nhà, lực lượng công an tới xử lý. Tuy nhiên, đối tượng từ trong nhà lao ra dùng dao đâm một thượng úy bị thương.

Khởi tố đối tượng đâm công an phường, châm lửa đốt cửa hàng tạp hóa

(NLĐO) -Tại trụ sở công an, Hải bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm một công an phường ở Bình Dương rồi tiếp tục châm lửa đốt một cửa cửa hàng tạp hóa.

