Một địa phương chi hơn 3.000 tỉ đồng cho các cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc

Ngày 15-6, theo thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa có báo cáo gửi Sở Tài chính tỉnh này về việc dự kiến chi hơn 3.000 tỉ đồng để thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc cho 2.635 cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2025 theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa cho các cán bộ nghỉ theo chế độ và nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: B. Phạm

Theo đó, tổng số đối tượng dự kiến được hưởng chế độ là 2.635 người, trong đó có 2.311 người nghỉ hưu trước tuổi và 324 người nghỉ thôi việc. Tổng kinh phí dự kiến chi trả cho là 3.005 tỉ đồng, bao gồm 2.689 tỉ đồng cho người nghỉ hưu trước tuổi và 316 tỉ đồng cho cán bộ nghỉ thôi việc.

Tính đến ngày 13-6-2025, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định cho 283 người nghỉ chế độ, với tổng kinh phí chi trả hơn 332 tỉ đồng. Trong số này, 60 người đã được cấp kinh phí chi trả (75 tỉ đồng), còn lại 223 người đang được thẩm định và trình cấp kinh phí với tổng dự toán hơn 257 tỉ đồng.

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cũng đang tiếp tục thẩm định thêm 165 trường hợp khác, với kinh phí dự kiến khoảng 178 tỉ đồng, phần lớn là cán bộ, công chức thuộc khối chính quyền.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Nghệ An đang gặp phải một số vướng mắc liên quan đến việc xác định nguồn kinh phí thực hiện đối với các đối tượng thuộc nhóm hợp đồng lao động hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp không đủ khả năng cân đối chi trả. Do đó, Sở Nội vụ Nghệ An đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể.

Được biết, Nghệ An đã thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 412 đơn vị xuống còn 130 đơn vị, bao gồm 11 phường và 119 xã.