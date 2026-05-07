Pháp luật

Một doanh nghiệp cà phê ở Gia Lai bị đề nghị điều tra

Đức Anh

(NLĐO) - Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định trong cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai để thất thoát hàng chục tỉ đồng.

Ngày 6-5, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành kết luận thanh tra về quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai và việc quản lý, sử dụng đất sau cổ phần hóa tại Công ty CP Cà phê Gia Lai.

Thất thoát hàng chục tỉ đồng, doanh nghiệp cà phê ở Gia Lai bị đề nghị điều tra - Ảnh 1.

Công ty CP Cà phê Gia Lai, nơi xảy ra sự việc

Theo kết luận, trong quá trình cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai xác định giá trị vườn cây cà phê không đúng quy định khi chỉ tính từ 68,86% đến 79,83%, thay vì 100%. Sai phạm này dẫn đến thất thoát vốn nhà nước hơn 26 tỉ đồng.

Ngoài ra, công ty không đưa 7.153 cây muồng đen chắn gió (20-35 năm tuổi) là tài sản nhà nước vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, gây thất thoát ngân sách.

Thanh tra tỉnh nhận định các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, do đó kiến nghị chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, xử lý theo quy định. 

Riêng nội dung liên quan đến 7.153 cây muồng đen hiện đã được cơ quan công an thụ lý.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai phạm trong sử dụng đất sau cổ phần hóa. Cụ thể, Công ty CP Cà phê Gia Lai tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng, không thực hiện đúng cam kết của nhà đầu tư chiến lược và phương án sử dụng đất đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này cho Công ty CP Gia súc Lơ Pang thuê lại 140 ha đất tại Chi nhánh Văn phòng 2 ở Chư Sê trái với phương án cổ phần hóa và vi phạm quy định của Luật Đất đai.

Thanh tra tỉnh cho rằng việc sử dụng đất sai quy định, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả đã ảnh hưởng đến đời sống người lao động, các hộ nhận khoán và phát sinh khiếu kiện kéo dài. Nhiều diện tích đất bị người dân chiếm dụng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị các cơ quan liên quan kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Liên quan đến vụ việc trên, tháng 1-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và bắt tạm giam ông Võ Ngọc Hiếu (SN 1965; ngụ TP HCM; cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Thất thoát hàng chục tỉ đồng, doanh nghiệp cà phê ở Gia Lai bị đề nghị điều tra - Ảnh 3.

Ông Võ Ngọc Hiếu (đứng giữa) lúc bị cơ quan điều tra đọc lệnh bắt

Đối với việc không kiểm đếm và bán cây muồng gây thất thoát khoảng 3,3 tỉ đồng, cơ quan điều tra xác định ông Hiếu là người chịu trách nhiệm chính.


Thanh tra toàn diện việc cổ phần hoá Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai

Thanh tra toàn diện việc cổ phần hoá Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cổ phần hoá Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai và một số nội dung sau cổ phần hoá.

Gia Lai: Bắt tạm giam giám đốc gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 3,2 tỉ đồng

(NLĐO) - Liên quan sai phạm khi cổ phần hóa doanh nghiệp, một giám đốc công ty cà phê tại Gia Lai bị khởi tố do để xảy ra thất thoát tài sản nhà nước.

cơ quan điều tra kết luận thanh tra dấu hiệu vi phạm cổ phần hóa vốn nhà nước
