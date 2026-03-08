HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Một doanh nghiệp chi 8,7 tỉ đồng tổ chức tiệc tân niên và bốc thăm trúng thưởng cho công nhân

Thanh Thảo

(NLĐO) - Tại tiệc tân niên của Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam, người lao động được bốc thăm trúng thưởng hàng trăm phần quà

Ngày 8-3, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một doanh nghiệp nước ngoài ở TPHCM tổ chức tiệc tân niên cho hàng ngàn công nhân và bốc thăm trúng thưởng với hàng trăm phần quà hấp dẫn. 

Doanh nghiệp này là Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN VSIP II-A mở rộng, phường Vĩnh Tân, TPHCM).

Một doanh nghiệp ở TPHCM đãi hơn 160 bàn tiệc, cho công nhân bốc thăm Iphone 17, xe máy - Ảnh 1.

Đại diện Ban Giám đốc công ty trao thưởng xe máy cho công nhân may mắn bốc thăm trúng thưởng

Tiệc tân niên nói trên được tổ chức vào tối 7-3, ngay tại trụ sở công ty, với hơn 170 bàn tiệc.

Ông Đặng Quang Duẫn, Chủ tịch CĐCS công ty, cho biết tại tiệc tân niên, người lao động được thưởng thức nhiều chương trình hấp dẫn như thi thời trang tái chế, văn nghệ "cây nhà lá vườn" do các bạn trong công ty biểu diễn. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của ca sĩ Isaac.

TIN LIÊN QUAN

Tại đây, Ban giám đốc đã khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2025, đồng thời người lao động còn được bốc thăm trúng thưởng hàng trăm phần quà như nồi cơm điện, quạt máy, ti vi, tủ lạnh, đặc biệt là xe máy trị giá gần 40 triệu đồng và chiếc iPhone 17....

Một doanh nghiệp ở TPHCM đãi hơn 160 bàn tiệc, cho công nhân bốc thăm Iphone 17, xe máy - Ảnh 2.

Hơn 160 bàn tiệc chiêu đãi người lao động tại tiệc tân niên

Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam có 2 nhà máy, trong đó nhà máy chính ở KCN VSIP I và nhà máy thứ 2 ở KCN VSIP II-A mở rộng.

Tiệc tân niên tại Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam

Thông thường vào đầu năm mới công ty sẽ tổ chức tiệc tân niên và bốc thăm trúng thưởng để chào đón công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, đây cũng là dịp để doanh nghiệp tạo động lực cho anh chị em công nhân bước vào một năm mới với khí thế và quyết tâm cao.

"Cách đây vài tuần, công ty cũng đã tổ chức tiệc tân niên hoành tráng với hơn 370 bàn tiệc và chương trình bốc thăm trúng thưởng tại nhà máy VSIP I"- ông Duẫn cho hay.

Được biết, chi phí tổ chức tiệc tân niên và bốc thăm trúng thưởng cho người lao động lên tới hơn 8,7 tỉ đồng.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Một doanh nghiệp ở TPHCM đãi hơn 160 bàn tiệc, cho công nhân bốc thăm Iphone 17, xe máy - Ảnh 3.

Một doanh nghiệp ở TPHCM đãi hơn 160 bàn tiệc, cho công nhân bốc thăm Iphone 17, xe máy - Ảnh 4.

Một doanh nghiệp ở TPHCM đãi hơn 160 bàn tiệc, cho công nhân bốc thăm Iphone 17, xe máy - Ảnh 5.

Một doanh nghiệp ở TPHCM đãi hơn 160 bàn tiệc, cho công nhân bốc thăm Iphone 17, xe máy - Ảnh 6.

mạng xã hội tạo động lực doanh nghiệp nước ngoài tết nguyên đán người lao động
