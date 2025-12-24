Một doanh nghiệp FDI hơn 23 năm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam công bố chấm dứt hoạt động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Một doanh nghiệp FDI hơn 23 năm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam công bố chấm dứt hoạt động

Thanh Thảo

(NLĐO) - Việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty

Đó là Công ty TNHH Panko Vina, tọa lạc tại Khu Công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Bến Cát, TPHCM, 100% vốn Hàn Quốc đã có 23 năm hoạt động tại Việt Nam. 

img

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Panko Vina

Trong thông báo gửi đến công nhân vào ngày 23-12, công ty nêu lý do phải chấm dứt hoạt động là do gặp nhiều khó khăn.

"Dù doanh nghiệp đã nỗ lực hết sức để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc tiếp tục kinh doanh trong bối cảnh hiện tại là không khả thi"- thông báo của công ty nêu.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố liên quan, Công ty TNHH Panko Vina thông báo đến toàn thể cán bộ công nhân viên về việc sẽ kết thúc hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ ngày 1-2-2026.

img

Công nhân Công ty Panko Vina

Công ty cũng cho biết quyết định này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty. Do đó, doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Công đoàn cơ sở công ty đang thu thập các kiến nghị của người lao động để trao đổi với công ty, trước mắt là tiền thưởng tháng 13 của năm 2025, vì đến thời điểm này công nhân đã làm hết năm.

Qua 23 năm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, Công ty Panko Vina là một trong những doanh nghiệp luôn chấp hành tốt pháp luật, công tác chăm lo cho người lao động cũng được cơ quan chức năng ghi nhận và đánh giá cao.

Có thời điểm doanh nghiệp này có trên 8.000 lao động, công ty có xây dựng ký túc xá cho công nhân với tiện nghi khá tốt như sân chơi cộng đồng, sân cầu lông, bóng bàn, khu tập thể thao, biểu diễn văn nghệ, giải trí. Tại mỗi phòng đều được trang bị tivi, bàn ghế như một gia đình nhỏ...


Tin liên quan

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước thông báo chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước thông báo chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm

Từ ngày 10-9-2025, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm theo quyết định của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm Công ty Cổ phần Athena I&E

Công ty Cổ phần Athena I&E trân trọng thông báo chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm

Đề xuất cấp huyện chấm dứt hoạt động từ 1-7

Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đề xuất chính quyền cấp tỉnh và cơ sở đều tổ chức HĐND và UBND

người lao động cơ quan chức năng hoạt động sản xuất khu công nghiệp sản xuất kinh doanh doanh nghiệp FDI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo