Một doanh nghiệp FDI hơn 23 năm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam công bố chấm dứt hoạt động

Đó là Công ty TNHH Panko Vina, tọa lạc tại Khu Công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Bến Cát, TPHCM, 100% vốn Hàn Quốc đã có 23 năm hoạt động tại Việt Nam.



Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Panko Vina

Trong thông báo gửi đến công nhân vào ngày 23-12, công ty nêu lý do phải chấm dứt hoạt động là do gặp nhiều khó khăn.

"Dù doanh nghiệp đã nỗ lực hết sức để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc tiếp tục kinh doanh trong bối cảnh hiện tại là không khả thi"- thông báo của công ty nêu.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố liên quan, Công ty TNHH Panko Vina thông báo đến toàn thể cán bộ công nhân viên về việc sẽ kết thúc hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ ngày 1-2-2026.

Công nhân Công ty Panko Vina

Công ty cũng cho biết quyết định này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty. Do đó, doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Công đoàn cơ sở công ty đang thu thập các kiến nghị của người lao động để trao đổi với công ty, trước mắt là tiền thưởng tháng 13 của năm 2025, vì đến thời điểm này công nhân đã làm hết năm.

Qua 23 năm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, Công ty Panko Vina là một trong những doanh nghiệp luôn chấp hành tốt pháp luật, công tác chăm lo cho người lao động cũng được cơ quan chức năng ghi nhận và đánh giá cao.

Có thời điểm doanh nghiệp này có trên 8.000 lao động, công ty có xây dựng ký túc xá cho công nhân với tiện nghi khá tốt như sân chơi cộng đồng, sân cầu lông, bóng bàn, khu tập thể thao, biểu diễn văn nghệ, giải trí. Tại mỗi phòng đều được trang bị tivi, bàn ghế như một gia đình nhỏ...



