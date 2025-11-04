Một doanh nghiệp sản xuất cho hơn 1.000 công nhân nghỉ thêm 35 ngày trong năm 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Một doanh nghiệp sản xuất cho hơn 1.000 công nhân nghỉ thêm 35 ngày trong năm 2026

T.Yên

(NLĐO)- Ngoài số ngày nghỉ theo quy định, doanh nghiệp này còn tạo điều kiện để công nhân được nghỉ thêm vào các ngày cuối tuần, dịp lễ, Tết

Mới đây, Công ty TNHH Juki Việt Nam (KCX Tân Thuận, TP HCM) đã công bố phương án lịch làm việc, lịch nghỉ cho toàn bộ năm 2026 cho hơn 1.000 công nhân.

Theo thông báo này, trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định (vào các dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến Thắng, ngày Quốc tế lao động, lễ Quốc Khánh), công ty còn cho người lao động nghỉ thêm 35 ngày trong năm 2026. Số ngày nghỉ này được bố trí vào các ngày thứ 7 hàng tuần hoặc các dịp lễ để người lao động được kéo dài ngày nghỉ lễ.

Nhờ vậy, trong tháng, người lao động sẽ được nghỉ ít nhất 2 ngày thứ 7, có tháng được nghỉ tất cả các ngày thứ 7.

Một doanh nghiệp sản xuất cho công nhân nghỉ thêm 35 ngày trong năm 2026 - Ảnh 1.

Người lao động tại công ty được nghỉ thêm 35 ngày ngoài các ngày lễ, Tết theo quy định

Đồng thời, trong năm 2026, công nhân tại công ty sẽ có 3 kỳ nghỉ dài. Đó là: dịp Tết Nguyên đán (nghỉ 9 ngày nghỉ liên tục từ ngày 14.2.2026-22.2.2026 (tức là từ 27/12 âm lịch đến mùng 6 Tết); Nghỉ lễ 30-4, 1-5- 2026 kéo 5 ngày liên tục và nghỉ lễ 2-9 kéo dài 5 ngày liên tục.

Công ty cũng công bố kế hoạch tổ chức tiệc tất niên, chốt ngày phát thưởng Tết; tổ chức du lịch cho người lao động trong năm 2026.

Theo Công đoàn công ty, dù là doanh nghiệp sản xuất song hiện nay công ty đang áp dụng thời gian làm việc dưới 48 giờ/tuần. Như trong năm 2026, số ngày làm việc của người lao động tại đây trung bình chỉ khoảng 21,67 ngày/tháng.

Việc tăng số ngày nghỉ nhằm đáp ứng nguyện vọng của công nhân, giúp họ có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe, trong trường hợp phải tăng cường sản xuất thì thu nhập nhận được sẽ tăng thêm. Phương án làm việc và nghỉ ngơi được công ty thông báo sớm để người lao động có thể chủ động sắp xếp công việc và các kế hoạch cá nhân.

Tin liên quan

Người lao động sắp có thêm 4 ngày nghỉ liên tiếp

Người lao động sắp có thêm 4 ngày nghỉ liên tiếp

(NLĐO) - Công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày

Từ ngày 1-7, người lao động không còn được hưởng trọn 180 ngày nghỉ chế độ ốm đau

(NLĐO) - Luật Bảo hiểm xã hội 2024 hiệu lực từ ngày 1-7-2025, người lao động sẽ không còn được hưởng trọn vẹn 180 ngày nghỉ chế độ ốm đau như trước đây.

Năm 2025, người lao động có bao nhiêu ngày nghỉ hưởng nguyên lương?

(NLĐO) - Năm 2025 có tất cả 11 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, gộp cùng các ngày nghỉ liền kề, người lao động được nghỉ cùng dịp lễ tổng cộng là 22 ngày

người lao động doanh nghiệp sản xuất tết dương lịch lễ quốc khánh tết nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo