Một doanh nghiệp sản xuất cho hơn 1.000 công nhân nghỉ thêm 35 ngày trong năm 2026

Mới đây, Công ty TNHH Juki Việt Nam (KCX Tân Thuận, TP HCM) đã công bố phương án lịch làm việc, lịch nghỉ cho toàn bộ năm 2026 cho hơn 1.000 công nhân.

Theo thông báo này, trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định (vào các dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến Thắng, ngày Quốc tế lao động, lễ Quốc Khánh), công ty còn cho người lao động nghỉ thêm 35 ngày trong năm 2026. Số ngày nghỉ này được bố trí vào các ngày thứ 7 hàng tuần hoặc các dịp lễ để người lao động được kéo dài ngày nghỉ lễ.

Nhờ vậy, trong tháng, người lao động sẽ được nghỉ ít nhất 2 ngày thứ 7, có tháng được nghỉ tất cả các ngày thứ 7.

Người lao động tại công ty được nghỉ thêm 35 ngày ngoài các ngày lễ, Tết theo quy định

Đồng thời, trong năm 2026, công nhân tại công ty sẽ có 3 kỳ nghỉ dài. Đó là: dịp Tết Nguyên đán (nghỉ 9 ngày nghỉ liên tục từ ngày 14.2.2026-22.2.2026 (tức là từ 27/12 âm lịch đến mùng 6 Tết); Nghỉ lễ 30-4, 1-5- 2026 kéo 5 ngày liên tục và nghỉ lễ 2-9 kéo dài 5 ngày liên tục.

Công ty cũng công bố kế hoạch tổ chức tiệc tất niên, chốt ngày phát thưởng Tết; tổ chức du lịch cho người lao động trong năm 2026.

Theo Công đoàn công ty, dù là doanh nghiệp sản xuất song hiện nay công ty đang áp dụng thời gian làm việc dưới 48 giờ/tuần. Như trong năm 2026, số ngày làm việc của người lao động tại đây trung bình chỉ khoảng 21,67 ngày/tháng.

Việc tăng số ngày nghỉ nhằm đáp ứng nguyện vọng của công nhân, giúp họ có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe, trong trường hợp phải tăng cường sản xuất thì thu nhập nhận được sẽ tăng thêm. Phương án làm việc và nghỉ ngơi được công ty thông báo sớm để người lao động có thể chủ động sắp xếp công việc và các kế hoạch cá nhân.