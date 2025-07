Một đời bí ẩn cho đến khi bị bắt vì ma túy của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí

Nguyễn Công Trí: Cú sốc ma túy kết thúc sự nghiệp lẫy lừng?

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt khiến cõi mạng dậy sóng

Thông tin nhà thiết kế Công Trí (Nguyễn Công Trí) bị bắt tạm giữ hình sự vì sử dụng ma túy tại nhà riêng và liên quan đến đường dây mua bán chất cấm làm dậy sóng cõi mạng.

Trước khi vướng vòng lao lý vì sử dụng ma túy, NTK Công Trí từng là cái tên lừng lẫy trong giới thời trang. Sự nghiệp của anh gắn liền với hình ảnh của nhiều mỹ nhân tên tuổi trong nước lẫn quốc tế. Nguyễn Công Trí sinh năm 1978, quê Đà Nẵng, là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Anh thành lập thương hiệu riêng từ năm 2009, được biết đến như người tiên phong đưa thời trang Việt tiếp cận thị trường quốc tế.

Ngày 18-7, vài ngày sau khi có thông tin nhà thiết kế Công Trí bị bắt nhưng chưa được phía công an xác nhận, anh có chia sẻ thông tin về việc vận động viên Jordan Chiles đang mặc một thiết kế thương hiệu CONG TRI, tham gia lễ trao giải ESPY 2025 tại Hollywood, California.

Jordan Chiles khẳng định vị thế biểu tượng thể thao Mỹ với huy chương bạc đồng đội tại Olympic Tokyo 2020 và huy chương vàng tại Olympic Paris 2024. Cô từng giành 2 huy chương bạc cá nhân tại Giải vô địch thế giới 2022 và giữ phong độ ổn định khi thi đấu cho đội UCLA Bruins tại NCAA.

Không chỉ tỏa sáng trên sàn thi đấu, Jordan còn được vinh danh là TIME Women of the Year 2025, xuất hiện trên Sports Illustrated Swimsuit Issue và trình diễn tại New York Fashion Week. Với hình ảnh hiện đại và bản lĩnh, cô là đại sứ của các thương hiệu lớn như Nike và Vaseline.

Từ Công Trí từ “vươn tầm” thế giới đến nhúng chàm

Công Trí là anh cả của làng thời trang Việt

Jordan Chiles là một trong nhiều ngôi sao thế giới (chủ yếu các ngôi sao Hollywood) chọn thiết kế của nhà thiết kế Công Trí để mặc. Các bộ sưu tập của Công Trí từng xuất hiện tại những tuần lễ thời trang quốc tế lớn, được nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới lựa chọn như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Michelle Obama, Zendaya, Rosé (Blackpink), Rebecca Ferguson...

Tại Việt Nam, anh cũng là người đứng sau loạt thiết kế cho Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hoàng Thùy... Điều này chứng minh vị trí số 1 của nhà thiết kế Công Trí ở Việt Nam và đang định danh trên thế giới thời trang quốc tế. Về giải thưởng dành cho Công Trí, thực sự không đếm xuể. Thành công và nổi tiếng, song nhà thiết kế Công Trí lại có đời tư bí ẩn.

Ngoài xuất hiện ở các sự kiện thời trang tầm cỡ hay show diễn cá nhân, anh gần như không xuất hiện ở các hoạt động showbiz. Thậm chí mỗi lần xuất hiện, anh luôn có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói. Nhiều người nhận xét anh khó gần. Anh từng chia sẻ anh thích giữ sự riêng tư vì muốn hình ảnh của mình gây tò mò với công chúng.

Anh cũng rèn sự im lặng, không quan tâm tới thị phi để tránh mất thời gian và năng lượng vào những chuyện bên lề công việc. Nhà mốt cho biết, hằng ngày anh bận rộn, nhưng khi về đến nhà, anh gác lại công việc còn dở dang và dành thời gian trọn vẹn cho gia đình.

Vận động viên Jordan Chiles trong trang phục Công Trí

Công Trí và đế chế thời trang triệu USD!

Ở tuổi 47, nhà thiết kế Công Trí chưa một lần công khai chuyện tình cảm. Cũng có những đồn thổi anh đã có con (nhờ IVF- thụ tinh nhân tạo) nhưng anh cũng chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Là nhà thiết kế số 1, tài sản của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí cũng đáng gờm. Anh chưa từng công bố tài sản bản thân nhưng tiết lộ những show diễn của anh ở trời Tây luôn trên dưới 1 triệu USD.

Cửa hàng Công Trí chễm chệ trên đường Đồng Khởi - con đường tập trung các thương hiệu thời trang xa xỉ trên thế giới. Nhiều năm qua, công việc của anh thuận lợi, quy mô ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, Công Trí chưa bao giờ công khai các con số cụ thể với các tác phẩm của mình.

Chương Tử Di trong thiết kế Công Trí

Công Trí thừa nhận, hành trình đến với thời trang cao cấp không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Anh từng đối mặt với nhiều áp lực, từ mặt bằng, lương nhân viên cho đến bài toán "cơm áo gạo tiền".

Để tồn tại, anh buộc phải làm tốt vai trò kinh doanh, nhưng chưa bao giờ để bản thân mất đi cảm hứng nghệ thuật. Nam nhà thiết kế từng bày tỏ: "Với tôi, giàu có không phải đích đến cuối cùng. Dù thành công cỡ nào thì tối về ai cũng muốn ngủ một giấc yên. Tôi không đi thiền, nhưng cả cuộc đời của tôi đã là một hành trình thiền rồi. Quan trọng nhất là suy nghĩ, giữ cho tâm mình được tịnh". "Ai làm gì thì làm, là ông to bà lớn cỡ nào, kinh doanh giàu có ra sao thì tối về đều muốn nằm ngủ yên giấc. Nói thực, tôi không đi thiền nhưng cả cuộc đời của tôi đã thiền rồi. Quan trọng là suy nghĩ của mình, giữ cho tâm được tịnh" - NTK Công Trí nói quan điểm sống.