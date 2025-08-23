HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Một dự án Blockchain về "quản lý văn bằng chứng chỉ" nhận giải thưởng 1 tỉ đồng

Minh Chiến

(NLĐO)- Nhiều dự án blockchain có tính ứng dụng trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục

Chiều 23-8, Ban Cơ yếu Chính phủ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Công ty 1Matrix đã tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Blockchain Việt Nam (VietChain Talents 2025). Đây là cuộc thi lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực blockchain, thu hút hơn 1.000 lập trình viên trẻ trên cả nước tham gia.

Một dự án Blockchain về "quản lý văn bằng chứng chỉ" nhận giải thưởng 1 tỉ đồng- Ảnh 1.

Trao giải chung kết VietChain Talents 2025

16 dự án bước vào vòng chung kết được đánh giá, bầu chọn bởi Hội đồng Giám khảo gồm 24 thành viên, đến từ các đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực Cơ yếu, Mật mã, Công nghệ, Tài chính trong và ngoài nước như Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Viện Khoa học Công nghệ Mật mã…

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, cho biết 16 bài thi bước vào vòng Chung kết VietChain Talents 2025 không dừng lại ở tính học thuật, mà còn cho thấy khả năng ứng dụng rộng rãi trong tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục...

"Một số giải pháp đã nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp, mở ra triển vọng phát triển thành sản phẩm thực tế. Đây là minh chứng cho việc thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ nhanh nhạy tiếp cận công nghệ mới, mà còn biết biến công nghệ thành giá trị hữu ích cho xã hội"- ông Trung cho hay.

Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh cuộc thi là khởi đầu cho hành trình đưa những ý tưởng startup thành hiện thực, xây dựng cộng đồng blockchain Việt Nam với những hạt nhân tài năng, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ công nghệ blockchain thế giới.

Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Văn Thức, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ) đánh giá các dự án đã cho thấy sự đa dạng, không chỉ tập trung vào lĩnh vực tài chính, mà còn mạnh dạn mở rộng sang những lĩnh vực xương sống, mang giá trị xã hội bền vững như y tế, giáo dục, và nhiều dịch vụ phục vụ cộng đồng.

"Sự đa dạng này đã chứng minh rằng blockchain không chỉ gói gọn trong những sàn giao dịch hay sản phẩm tài chính, mà hoàn toàn có thể trở thành hạ tầng công nghệ giúp thay đổi cuộc sống con người theo chiều hướng tốt đẹp hơn"- Đại tá Hoàng Tiến Thức cho hay.

Cuộc thi đã chính thức tìm ra 4 nhà vô địch của 4 chủ đề. Chủ đề 1 là Blockchain Layer-1, trị giá giải thưởng 1 tỉ đồng, thuộc về đội KMASC với dự án Nền tảng Quản lý Văn bằng Chứng chỉ Quốc gia - dự án hạ tầng blockchain có tính mở rộng cao, khả năng tích hợp đa lĩnh vực.

Chủ đề 2 về Sàn giao dịch tập trung (CEX) và Sàn giao dịch phi tập trung (DEX), giải thưởng trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội FidaTech với dự án VEXTOR - Giải pháp sàn giao dịch tài sản số tập trung, đã nêu bật được mô hình sàn giao dịch sáng tạo, tập trung vào thanh khoản minh bạch và bảo mật người dùng.

Chủ đề 3 Truy vết Blockchain, giải thưởng trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội Web3 TraceHub với dự án Web3 TraceHub, với giải pháp ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc, hướng tới minh bạch hóa chuỗi cung ứng.

Chủ đề 4 Cầu nối Blockchain, giải thưởng trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội AnyAxis Labs x Decentrio Labs với dự án ZK-Portal, thể hiện năng lực kết nối đa chuỗi, bảo đảm tính an toàn và hiệu quả giao dịch xuyên chuỗi.

Tin liên quan

Ứng dụng công nghệ blockchain vào hạ tầng số quốc gia

Ứng dụng công nghệ blockchain vào hạ tầng số quốc gia

(NLĐO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, dữ liệu đang trở thành một tài nguyên quan trọng, yêu cầu được bảo vệ, xác thực và khai thác một cách hiệu quả

Phát triển công nghệ blockchain nội địa góp phần đảm bảo chủ quyền số

(NLĐO)- Việc phát triển công nghệ blockchain nội địa giúp Việt Nam làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, tiến tới không lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia dẫn đầu khu vực về blockchain

(NLĐO)- Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu khu vực về phát triển blockchain

