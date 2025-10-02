Một dự án cần tính thật kỹ ở Khánh Hòa

Báo Người Lao Động vừa nhận được đơn kiến nghị của 32 hộ dân cư ngụ trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về việc lo lắng trước nguy cơ ảnh hưởng quyền lợi do mở rộng khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - HĐND - UBND tỉnh Khánh Hòa.

Kiến nghị khẩn cấp từ 32 hộ dân

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo kết quả xem xét về việc thu hồi đất của 32 hộ dân kể trên để mở rộng khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy - Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Khánh Hòa.

"Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến quy hoạch phát triển hạ tầng hành chính mà còn ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của 32 hộ dân đã được Nhà nước công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất từ nhiều năm nay" - đơn kiến nghị nêu.

Diện tích đất của 32 hộ dân là khoảng 1.918 m², gồm 32 căn liền kề. Diện tích này ban đầu là khu tập thể. Năm 1992, UBND tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 17/UB bán hóa giá cho các hộ dân này, sau đó giai đoạn 1993-1994 tiến hành cấp "sổ chứng nhận sở hữu nhà" với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài.

Khu nhà của 32 hộ dân trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hiện nay, trong số 32 căn nhà, có 14 căn còn giữ cấu trúc nhà tập thể 2 tầng, trong khi 18 căn đã được chỉnh sửa, xây mới cao 3-5 tầng, có hộ đã chuyển nhượng quyền sử dụng cho người khác.

Trong khi đó, dự án xây mới trụ sở các cơ quan tỉnh được UBND tỉnh Khánh Hòa trước đây phê duyệt ngày 5-12-2023, thời gian thực hiện là từ năm 2023 đến 2025.

Về mặt quy hoạch cảnh quan, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp vào tháng 8-2025 để hoàn thiện phương án mặt bằng cảnh quan trụ sở. Trong đó, đơn vị tư vấn đề xuất phân chia thành 3 mảng: quảng trường trung tâm, công viên cánh trái (tiếp giáp đường Ngô Quyền - Phan Chu Trinh) và công viên cánh phải (nhìn từ trước vào tiếp giáp đường Trần Phú và các hộ dân đường Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Phần tiếp giáp với 32 hộ dân được đề xuất trồng cây xoài, bằng lăng, tạo không gian xanh.

Người dân cho rằng trường hợp xây dựng cảnh quan khuôn viên trụ sở cần có không gian xanh, thông thoáng thì cơ quan chức năng có thể bố trí đường nội bộ bên trong với chiều rộng trên 10 m, có cổng hai đầu để bảo đảm yêu cầu quản lý và cảnh quan, đồng thời không ảnh hưởng quyền lợi của dân. Ông Nguyễn Lê Nguyên - đại diện các hộ dân - cho biết đang sinh sống và rất bất an trước thông tin giải tỏa này. "Hiện nay, 32 hộ dân đã có nhiều phản ánh, đơn thư, kiến nghị đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đề nghị không điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu để thu hồi giải tỏa, di dời" - ông Nguyên nói.

Nếu muốn làm phải điều chỉnh quy hoạch

Luật sư Nguyễn Hồng Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho rằng các điều 78, 79, 80, 87 của Luật Đất đai năm 2024 đã quy định chặt chẽ căn cứ, điều kiện, trình tự thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Khánh Hòa chưa có quyết định chủ trương mở rộng khuôn viên dự án, chưa có cơ sở pháp lý để thu hồi đất, giải tỏa 32 hộ dân tại khu đất đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trụ sở Tỉnh ủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh Khánh Hòa đang được xây dựng

Hơn nữa, theo quy hoạch chung của TP Nha Trang trước đây thì khu đất nơi 32 hộ dân sinh sống được xác định là đất trung tâm đô thị, không phải đất cơ quan, trụ sở hành chính.

Về đề xuất thu hồi đất của 32 hộ dân, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, đơn vị đã có đánh giá các tình huống pháp lý phát sinh khi Nhà nước thu hồi đất để mở rộng trụ sở làm việc của tỉnh. "Xét đến việc thu hồi đất, giải tỏa nhà ở của 32 hộ dân này khả năng có phát sinh khiếu nại, khiếu kiện việc không đồng thuận về chủ trương di dời chỗ ở" - Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá. Tuy nhiên, sở này cũng thừa nhận chưa đề xuất được phương án giải quyết khả thi, đúng pháp luật cũng như bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, nếu muốn thu hồi phần đất của 32 hộ dân, chủ trương mở rộng dự án trụ sở phải được cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh (dự án đầu tư, quy hoạch). Đồng thời, cơ quan chuyên môn về lĩnh vực xây dựng thực hiện tham mưu, báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đối với khu đất của 32 hộ dân dọc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ đất "trung tâm đô thị" sang đất "cơ quan hành chính". Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đối với khu đất nêu trên từ đất "dịch vụ" sang khu đất "cơ quan, trụ sở" để bảo đảm căn cứ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Giá đất trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khá cao Luật Nhà ở năm 2023 quy định khi Nhà nước thu hồi đất có nhà ở, nhà tái định cư phải có điều kiện "bằng hoặc tốt hơn nhà ở bị thu hồi". Trong khi đó, các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang rao bán giá thị trường nhà đất đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trung bình khoảng 138 triệu đồng/m2.



