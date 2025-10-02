Một dự án cần tính thật kỹ ở Khánh Hòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Một dự án cần tính thật kỹ ở Khánh Hòa

Bài và ảnh: KỲ NAM

Việc mở rộng khuôn viên trụ sở tỉnh Khánh Hòa, ngoài ảnh hưởng đến quyền lợi của 32 hộ dân, còn phải điều chỉnh các quy hoạch cần thiết

Báo Người Lao Động vừa nhận được đơn kiến nghị của 32 hộ dân cư ngụ trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về việc lo lắng trước nguy cơ ảnh hưởng quyền lợi do mở rộng khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - HĐND - UBND tỉnh Khánh Hòa.

Kiến nghị khẩn cấp từ 32 hộ dân

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo kết quả xem xét về việc thu hồi đất của 32 hộ dân kể trên để mở rộng khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy - Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Khánh Hòa.

"Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến quy hoạch phát triển hạ tầng hành chính mà còn ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của 32 hộ dân đã được Nhà nước công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất từ nhiều năm nay" - đơn kiến nghị nêu.

Diện tích đất của 32 hộ dân là khoảng 1.918 m², gồm 32 căn liền kề. Diện tích này ban đầu là khu tập thể. Năm 1992, UBND tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 17/UB bán hóa giá cho các hộ dân này, sau đó giai đoạn 1993-1994 tiến hành cấp "sổ chứng nhận sở hữu nhà" với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài.

Một dự án cần tính thật kỹ ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Khu nhà của 32 hộ dân trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hiện nay, trong số 32 căn nhà, có 14 căn còn giữ cấu trúc nhà tập thể 2 tầng, trong khi 18 căn đã được chỉnh sửa, xây mới cao 3-5 tầng, có hộ đã chuyển nhượng quyền sử dụng cho người khác.

Trong khi đó, dự án xây mới trụ sở các cơ quan tỉnh được UBND tỉnh Khánh Hòa trước đây phê duyệt ngày 5-12-2023, thời gian thực hiện là từ năm 2023 đến 2025.

Về mặt quy hoạch cảnh quan, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp vào tháng 8-2025 để hoàn thiện phương án mặt bằng cảnh quan trụ sở. Trong đó, đơn vị tư vấn đề xuất phân chia thành 3 mảng: quảng trường trung tâm, công viên cánh trái (tiếp giáp đường Ngô Quyền - Phan Chu Trinh) và công viên cánh phải (nhìn từ trước vào tiếp giáp đường Trần Phú và các hộ dân đường Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Phần tiếp giáp với 32 hộ dân được đề xuất trồng cây xoài, bằng lăng, tạo không gian xanh.

Người dân cho rằng trường hợp xây dựng cảnh quan khuôn viên trụ sở cần có không gian xanh, thông thoáng thì cơ quan chức năng có thể bố trí đường nội bộ bên trong với chiều rộng trên 10 m, có cổng hai đầu để bảo đảm yêu cầu quản lý và cảnh quan, đồng thời không ảnh hưởng quyền lợi của dân. Ông Nguyễn Lê Nguyên - đại diện các hộ dân - cho biết đang sinh sống và rất bất an trước thông tin giải tỏa này. "Hiện nay, 32 hộ dân đã có nhiều phản ánh, đơn thư, kiến nghị đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đề nghị không điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu để thu hồi giải tỏa, di dời" - ông Nguyên nói.

Nếu muốn làm phải điều chỉnh quy hoạch

Luật sư Nguyễn Hồng Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho rằng các điều 78, 79, 80, 87 của Luật Đất đai năm 2024 đã quy định chặt chẽ căn cứ, điều kiện, trình tự thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Khánh Hòa chưa có quyết định chủ trương mở rộng khuôn viên dự án, chưa có cơ sở pháp lý để thu hồi đất, giải tỏa 32 hộ dân tại khu đất đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Một dự án cần tính thật kỹ ở Khánh Hòa - Ảnh 2.

Trụ sở Tỉnh ủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh Khánh Hòa đang được xây dựng

Hơn nữa, theo quy hoạch chung của TP Nha Trang trước đây thì khu đất nơi 32 hộ dân sinh sống được xác định là đất trung tâm đô thị, không phải đất cơ quan, trụ sở hành chính.

Về đề xuất thu hồi đất của 32 hộ dân, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, đơn vị đã có đánh giá các tình huống pháp lý phát sinh khi Nhà nước thu hồi đất để mở rộng trụ sở làm việc của tỉnh. "Xét đến việc thu hồi đất, giải tỏa nhà ở của 32 hộ dân này khả năng có phát sinh khiếu nại, khiếu kiện việc không đồng thuận về chủ trương di dời chỗ ở" - Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá. Tuy nhiên, sở này cũng thừa nhận chưa đề xuất được phương án giải quyết khả thi, đúng pháp luật cũng như bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, nếu muốn thu hồi phần đất của 32 hộ dân, chủ trương mở rộng dự án trụ sở phải được cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh (dự án đầu tư, quy hoạch). Đồng thời, cơ quan chuyên môn về lĩnh vực xây dựng thực hiện tham mưu, báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đối với khu đất của 32 hộ dân dọc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ đất "trung tâm đô thị" sang đất "cơ quan hành chính". Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đối với khu đất nêu trên từ đất "dịch vụ" sang khu đất "cơ quan, trụ sở" để bảo đảm căn cứ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

Giá đất trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khá cao

Luật Nhà ở năm 2023 quy định khi Nhà nước thu hồi đất có nhà ở, nhà tái định cư phải có điều kiện "bằng hoặc tốt hơn nhà ở bị thu hồi".

Trong khi đó, các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang rao bán giá thị trường nhà đất đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trung bình khoảng 138 triệu đồng/m2.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo