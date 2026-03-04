Một dự án điện gió gần 10.000 tỉ đồng ở miền Tây sắp đổi chủ

Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) do bà Nguyễn Thị Mai Thanh làm chủ tịch HĐQT, vừa công bố nghị quyết thông qua việc công ty con là Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) nhận chuyển nhượng tối đa 100% cổ phần tại Công ty CP Điện gió Phú Cường.

Sau thương vụ này, Điện gió Phú Cường sẽ trở thành công ty con của REE Energy. Đơn vị này sẽ trực tiếp tiếp quản và vận hành cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, tổng công suất 200MW, đặt tại xã Lai Hòa, TP Cần Thơ (trước đây thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Theo thông tin từ Tập đoàn Phú Cường, tổng mức đầu tư cụm nhà máy khoảng 9.140 tỉ đồng. Giai đoạn 1A và 1B có công suất lắp đặt 200MW; giai đoạn 2 dự kiến nâng tổng công suất lên 1.000MW.

Tập đoàn Phú Cường và Cơ Điện Lạnh đã ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực phát triển điện gió Ảnh: Fanpage Tập đoàn Phú Cường



REE Energy là công ty phụ trách toàn bộ danh mục đầu tư năng lượng của REE. Hiện công ty này đang quản lý danh mục trải rộng từ thủy điện, nhiệt điện đến điện gió và điện mặt trời.

Doanh nghiệp này cũng đang sở hữu và có có cổ phần trong 13 nhà máy thủy điện lớn như Thác Bà, Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Thác Mơ, Mường Hum, cùng nhà máy nhiệt điện Phả Lại và nhiều dự án năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, công ty cũng đang triển khai ba dự án điện gió tại Vĩnh Long với tổng công suất 176 MW, dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại trong giai đoạn 2026–2027.

Về công ty Cơ Điện Lạnh, đây là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực cơ điện lạnh, năng lượng tại Việt Nam. Cũng là một trong 2 công ty đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán năm 2000. Năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt mức 10.012 tỉ đồng, tăng 19% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.149 tỉ đồng, tăng 31% và vượt gần 30% kế hoạch năm.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu REE chốt phiên giao dịch 4-3 ở mức 64.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh đạt trên 2 triệu đơn vị, cao hơn thanh khoản bình quân các phiên trong ba tháng gần nhất.