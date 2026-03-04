HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một dự án điện gió gần 10.000 tỉ đồng ở miền Tây sắp đổi chủ

Lê Tỉnh

(NLĐO)- REE Energy sẽ tiếp quản trực tiếp cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B có tổng công suất 200 MW tại xã Lai Hòa, TP Cần Thơ.

Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) do bà Nguyễn Thị Mai Thanh làm chủ tịch HĐQT, vừa công bố nghị quyết thông qua việc công ty con là Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) nhận chuyển nhượng tối đa 100% cổ phần tại Công ty CP Điện gió Phú Cường.

Sau thương vụ này, Điện gió Phú Cường sẽ trở thành công ty con của REE Energy. Đơn vị này sẽ trực tiếp tiếp quản và vận hành cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, tổng công suất 200MW, đặt tại xã Lai Hòa, TP Cần Thơ (trước đây thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Theo thông tin từ Tập đoàn Phú Cường, tổng mức đầu tư cụm nhà máy khoảng 9.140 tỉ đồng. Giai đoạn 1A và 1B có công suất lắp đặt 200MW; giai đoạn 2 dự kiến nâng tổng công suất lên 1.000MW.

- Ảnh 1.

Tập đoàn Phú Cường và Cơ Điện Lạnh đã ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực phát triển điện gió Ảnh: Fanpage Tập đoàn Phú Cường

REE Energy là công ty phụ trách toàn bộ danh mục đầu tư năng lượng của REE. Hiện công ty này đang quản lý danh mục trải rộng từ thủy điện, nhiệt điện đến điện gió và điện mặt trời.

Doanh nghiệp này cũng đang sở hữu và có có cổ phần trong 13 nhà máy thủy điện lớn như Thác Bà, Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Thác Mơ, Mường Hum, cùng nhà máy nhiệt điện Phả Lại và nhiều dự án năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, công ty cũng đang triển khai ba dự án điện gió tại Vĩnh Long với tổng công suất 176 MW, dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại trong giai đoạn 2026–2027.

Về công ty Cơ Điện Lạnh, đây là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực cơ điện lạnh, năng lượng tại Việt Nam. Cũng là một trong 2 công ty đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán năm 2000. Năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt mức 10.012 tỉ đồng, tăng 19% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.149 tỉ đồng, tăng 31% và vượt gần 30% kế hoạch năm.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu REE chốt phiên giao dịch 4-3 ở mức 64.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh đạt trên 2 triệu đơn vị, cao hơn thanh khoản bình quân các phiên trong ba tháng gần nhất.

Tin liên quan

Vingroup trúng thầu siêu dự án điện gió hơn 48.300 tỉ đồng tại Gia Lai

Vingroup trúng thầu siêu dự án điện gió hơn 48.300 tỉ đồng tại Gia Lai

(NLĐO) - Dự án Nhà máy điện gió với tổng vốn hơn 48.300 tỉ đồng, được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả trúng thầu là nhà đầu tư Vingroup

Nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư hàng loạt dự án điện gió ở Cần Thơ

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp và liên danh đã đề xuất đầu tư các dự án điện gió quy mô lớn tại Cần Thơ, với tổng công suất lên đến hàng trăm MW

Giao gần 64.000 ha biển cho 2 tập đoàn lớn khảo sát làm điện gió ngoài khơi

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có quyết định giao gần 64.000 ha biển cho EVN, PVN khảo sát làm điện gió ngoài khơi.

điện gió Nguyễn Thị Mai Thanh REE
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo