Một gia đình ở TPHCM bị người đàn ông "khủng bố", liên tục ném gạch vào nhà

Ngày 4-12, phản ánh với Báo Người Lao Động, anh T.H.H (ở phường An Phú, TPHCM) cho biết gia đình anh vừa bị một người đàn ông "khủng bố" tinh thần bằng việc ném gạch vào nhà mình.

Camera ghi lại hành động ném gạch vào nhà anh H. của người đàn ông

Anh H. kể, gia đình anh sống ở đây gần 4 năm nay, không xích mích hay có mâu thuẫn với ai, chỉ có thời gian gần đây, trước hẻm vào nhà anh có vựa ve chai mới chuyển đến thường xuyên gây ô nhiễm môi trường nên anh có nhắc nhở vài lần.

Sau khi nói chuyện phải chăng không được, anh đã nhiều lần kiến nghị lên khu phố và phường.

Người đàn ông ném gạch vào nhà anh H.

Qua camera cho thấy, người đàn ông không chỉ ném gạch mà còn có thái độ chỉ trỏ, đe dọa.

"Sự việc xảy ra từ tối 30-11, gia đình tôi đã trình báo lên khu phố và phường nhưng tới ngày 3-12, phía công an mới xuống ghi nhận hiện trường"- anh H. nói.

Anh H. đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh hành vi "khủng bố" của đối tượng ném gạch vào nhà anh khiến các thành viên sống trong lo sợ và bất an.

Một nguồn tin của phóng viên cho biết ngày 3-12, cơ quan chức năng phường An Phú đã mời các bên đến làm việc, phía anh H. không yêu cầu bồi thường, chỉ yêu cầu chủ vựa ve chai cam kết không đốt phế liệu, cũng như không tái diễn việc "khủng bố" tinh thần gia đình anh.

Về phía chủ vựa ve chai chấp nhận các yêu cầu nói trên, phường An Phú cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với vựa ve chai.