Một gia đình ở TPHCM bị người đàn ông "khủng bố", liên tục ném gạch vào nhà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Một gia đình ở TPHCM bị người đàn ông "khủng bố", liên tục ném gạch vào nhà

Thanh Thảo

(NLĐO) - Một người đàn ông ở phường An Phú, TPHCM đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi "khủng bố" của đối tượng ném gạch vào nhà mình

Ngày 4-12, phản ánh với Báo Người Lao Động, anh T.H.H (ở phường An Phú, TPHCM) cho biết gia đình anh vừa bị một người đàn ông "khủng bố" tinh thần bằng việc ném gạch vào nhà mình.

Camera ghi lại hành động ném gạch vào nhà anh H. của người đàn ông

Anh H. kể, gia đình anh sống ở đây gần 4 năm nay, không xích mích hay có mâu thuẫn với ai, chỉ có thời gian gần đây, trước hẻm vào nhà anh có vựa ve chai mới chuyển đến thường xuyên gây ô nhiễm môi trường nên anh có nhắc nhở vài lần.

Sau khi nói chuyện phải chăng không được, anh đã nhiều lần kiến nghị lên khu phố và phường.

Một gia đình ở TPHCM bị khủng bố bằng việc ném gạch vào nhà - Ảnh 1.

Người đàn ông ném gạch vào nhà anh H.

Qua camera cho thấy, người đàn ông không chỉ ném gạch mà còn có thái độ chỉ trỏ, đe dọa.

"Sự việc xảy ra từ tối 30-11, gia đình tôi đã trình báo lên khu phố và phường nhưng tới ngày 3-12, phía công an mới xuống ghi nhận hiện trường"- anh H. nói.

Anh H. đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh hành vi "khủng bố" của đối tượng ném gạch vào nhà anh khiến các thành viên sống trong lo sợ và bất an.

Một nguồn tin của phóng viên cho biết ngày 3-12, cơ quan chức năng phường An Phú đã mời các bên đến làm việc, phía anh H. không yêu cầu bồi thường, chỉ yêu cầu chủ vựa ve chai cam kết không đốt phế liệu, cũng như không tái diễn việc "khủng bố" tinh thần gia đình anh.

Về phía chủ vựa ve chai chấp nhận các yêu cầu nói trên, phường An Phú cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với vựa ve chai.

Tin liên quan

Ném gạch vào đầu đối thủ, chặn xe cứu thương la hét sau khi bị đá liên tiếp vào mặt

Ném gạch vào đầu đối thủ, chặn xe cứu thương la hét sau khi bị đá liên tiếp vào mặt

(NLĐO) - Bị đá liên tiếp vào mặt, nam thanh niên bất ngờ vùng dậy lấy viên gạch lớn ném thẳng vào đầu đối thủ và một người khác. Khi xe cứu thương đưa các nạn nhân đi cấp cứu, người này chặn đầu xe, liên tục la hét.

Chở vợ con trên cao tốc, bị ném gạch thủng kính ô tô

(NLĐO)- Anh Trần Ngọc đang chở vợ con với tốc độ cao trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên bất ngờ nửa viên gạch rơi thẳng vào ô tô khiến kính trước bị thủng, viên gạch lọt vào bên trong.

Giận người lớn, ném gạch khiến bé 6 tuổi chấn thương sọ não

(NLĐO)- Thấy mẹ cãi nhau với hàng xóm, Nguyễn Văn Nam (Thanh Hóa) từ trên tầng 2 ném nửa viên gạch xuống nhưng không trúng bà hàng xóm mà lại trúng bé trai 6 tuổi, gây chấn thương sọ não.

cơ quan chức năng khủng bố An Phú ném gạch Bình Dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo