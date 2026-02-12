HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một giám đốc công ty dược bị khởi tố

Như Quỳnh

(NLĐO) - Bán 200.000 hộp sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giả ra thị trường, giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm B.A Việt Nam bị khởi tố.

Ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết đã khởi tố 9 bị can về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

- Ảnh 1.

Các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giả Công ty Cổ phần Dược phẩm B.A Việt Nam bán ra thị trường. Ảnh: VTV

Trong số các bị can có Đặng Danh Ngọc, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm B.A Việt Nam, và Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Công ty. 

Theo tài liệu điều tra, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Fucoidan do công ty này đưa ra thị trường được quảng cáo với công dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, hướng tới người mắc các bệnh như tiểu đường, mỡ máu, ung thư.

Tuy nhiên, kết quả giám định xác định sản phẩm không đảm bảo hàm lượng, thành phần và nguồn gốc như công bố. Trên bao bì ghi nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản, song thực tế nhiều lô hàng sử dụng nguyên liệu giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc, với giá chỉ bằng khoảng 1/10 so với thông tin quảng cáo.

Cơ quan điều tra xác định trong khoảng 3 năm, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 200.000 hộp sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giả ra thị trường.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân liên quan.

Tin liên quan

Bóc trần loạt vụ mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng giả

Bóc trần loạt vụ mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng giả

(NLĐO) - Hàng loạt vụ mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng, quảng cáo thổi phồng, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng đã bị phanh phui.

Phát hiện lượng lớn thực phẩm chức năng bị vứt bỏ ở bãi rác

(NLĐO)- Sáng 18-6, nhiều người dân đi qua điểm thu gom rác bất ngờ khi thấy lượng lớn hộp thuốc, thực phẩm chức năng bị vứt bỏ.

Phát hiện số lượng lớn thuốc, thực phẩm chức năng bỏ ở vùng ven TP HCM

(NLĐO) - Thuốc, thực phẩm chức năng chất thành đống ở khu đất thuộc huyện Bình Chánh, TP HCM

