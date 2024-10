Một giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Tối 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can đối với Đặng Phương Nam (28 tuổi; ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Trốn thuế". Bị can được tại ngoại để phục vụ quá trình điều tra.



Nam là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát (gọi tắt Công ty Việt Phát). Cha của bị can là Đặng Quốc Việt (54 tuổi; Phó Giám đốc Công ty Việt Phát) đã bị công an bắt tạm giam trước đó để điều tra về hành vi "Mua bán hóa đơn trái phép".

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2020 – 2022, Công ty Việt Phát mua 74 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không có hàng hóa kèm với tiền hàng trên 41 tỉ đồng, tiền thuế hơn 3,758 tỉ đồng để bán khống hóa đơn...

Nam là người trực tiếp ký tên trên các biên bản nghiệm thu và hợp đồng.

Công an xác định Công ty Việt Phát đã bán 13 hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo cho 2 đơn vị với tổng số tiền là 11,7 tỉ đồng. Bị can Nam cũng là người đại diện công ty ký tên các hóa đơn này.

Cũng trong giai đoạn từ năm 2020 - 2022, Nam đại diện Công ty Việt Phát trực tiếp ký tên trên các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu khối lượng liên quan đến 65 hóa đơn GTGT không hợp pháp nhằm hợp thức hóa cho số hàng hóa (cát, đá, bàn gỗ) mà cha mình là ông Việt mua không có hóa đơn.

Đồng thời, sử dụng số hóa đơn trên để hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai báo cáo thuế cho Công ty Việt Phát làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 3 tỉ đồng.