Một hãng xe máy điện ra mắt mẫu giá rẻ

Ngày 23-5, hãng xe máy điện Dat Bike mở bán mẫu xe máy điện hoàn toàn mới ERA, với mức giá thấp hơn các mẫu đã mở bán trước đó. Trong đó, bản E2 có giá 29,9 triệu đồng, bản E1 có giá từ 32,9 triệu đồng. Mẫu xe mới này hướng đến đối tượng khách hàng phụ nữ, quãng đường di chuyển lên tới 200 km, mỗi lần sạc đầy chỉ mất hơn 2 giờ, cốp rộng 50 lít, động cơ 5 KW.

Theo Dat Bike, trên hầu hết các xe máy điện phổ thông trên thị trường, bộ sạc vẫn là một module tách rời khỏi hệ truyền động. Khi xe vận hành, bộ sạc gần như không hoạt động; ngược lại, khi xe sạc, phần lớn hệ thống truyền động lại không được sử dụng. Để khắc phục, Dat Bike phát triển hệ thống sạc tích hợp vào hệ truyền động nhằm giúp mẫu xe ERA loại bỏ được sạc rời cồng kềnh, linh kiện cơ khí được tinh gọn hơn.