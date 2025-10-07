Một hệ thống đại học Mỹ có 3 người nhận Nobel Vật lý 2025

Chiều 7-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Vật lý năm 2025 thuộc về các nhà khoa học John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis "vì khám phá ra hiệu ứng đường hầm cơ học lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện".

Ông John Clarke sinh ra tại Anh, hiện công tác tại Trường Đại học California ở Berkeley; ông Michel H. Devoret sinh ra tại Pháp, hiện công tác tại Đại học Yale và Trường Đại học California ở Santa Barbara; ông John M. Martinis sinh ra tại Mỹ và cũng công tác tại Trường Đại học California ở Santa Barbara.

Các hệ thống đại học California và Yale đều của Mỹ.

Các nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý 2025 - Ảnh: NOBEL PRIZE

Theo trang Nobel Prize, các nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý 2025 đã sử dụng một loạt thí nghiệm để chứng minh rằng những đặc tính kỳ lạ của thế giới lượng tử có thể được cụ thể hóa trong một hệ thống đủ lớn để cầm trên tay.

Hệ thống điện siêu dẫn của họ có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, như thể nó đang đi thẳng qua một bức tường.

Họ cũng chứng minh rằng hệ thống này hấp thụ và phát xạ năng lượng với liều lượng cụ thể, đúng như dự đoán của cơ học lượng tử.

Những người đoạt giải sẽ chia nhau khoản thưởng 11 triệu SEK (krona Thụy Điển, tương ứng khoảng 30,8 tỉ đồng).

Tính cả năm nay, 119 giải Nobel Vật lý đã có chủ nhân.

Trước đó, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska (Thụy Điển) đã công bố giải Nobel Y sinh 2025 thuộc về bà Mary E. Brunkow (Viện Sinh học hệ thống - Mỹ), ông Frederick J. Ramsdell (Fred) Ramsdell (Công ty Công nghệ sinh học Sonoma Biotherapeutics - Mỹ) và ông Shimon Sakaguchi (Đại học Osaka - Nhật Bản).

Tiếp nối giải Nobel Y sinh và Vật lý sẽ là giải Nobel Hóa học (công bố ngày 8-10), Nobel Văn học (ngày 9-10), Nobel Hòa bình (ngày 10-10) và Nobel Kinh tế (ngày 13-10).