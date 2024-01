Một hộ dân ở Long An bị mất trộm gần 1 tỉ đồng

Ngày 18-1, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt được 2 đối tượng Lý Nam Quang (32 tuổi; thường trú huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và Phạm Xí (58 tuổi; thường trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Công an đã thu hồi được số tài sản mà hộ dân bị lấy trộm

Trước đó, vào ngày 29-12-2023, một người dân ở thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa trình báo đến công an việc nhà mình bị trộm đột nhập lấy đi tài sản trị giá gần 1 tỉ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thủ Thừa nhanh chóng phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng xác định Nam và Xí nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận lợi dụng sơ hở của chủ nhà nên rủ nhau đột nhập vào rồi cạy tủ lấy trộm tài sản. Công an đã thu hồi các tang vật gồm tiền, vàng mà 2 đối tượng đã lấy trộm.

Ngoài vụ việc trên, vào ngày 2-1, tại Công ty TNHH Sam Duk (có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, đóng trong Khu Công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) cũng bị mất trộm gần 1,1 tỉ đồng và 46.000 USD.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra, truy xét đối tượng trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rất nhanh chóng ngay ngày hôm sau, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Thủ Thừa đã bắt được đối tượng thực hiện vụ trộm là Nguyễn Đăng Khoa (36 tuổi; thường trú xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).