Một học sinh lớp 12 ở Thanh Hóa dùng mã độc đánh cắp dữ liệu máy tính người dùng toàn cầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Một học sinh lớp 12 ở Thanh Hóa dùng mã độc đánh cắp dữ liệu máy tính người dùng toàn cầu

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một đường dây phát tán mã độc quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia do 1 học sinh lớp 12 lập trình vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp triệt phá

Ngày 24-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can (trong đó có 1 học sinh lớp 12) về các tội danh liên quan đến sản xuất, phát tán phần mềm trái phép và xâm nhập hệ thống máy tính.

Một học sinh lớp 12 dùng mã độc đánh cắp dữ liệu máy tính người dùng toàn cầu - Ảnh 1.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành khám xét nhà N.V.X. - là người lập trình mã độc, cầm đầu đường dây xâm nhập, đánh cắp dữ liệu người dùng máy tính toàn cầu. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đầu năm 2026, lực lượng an ninh mạng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện dấu hiệu của một đường dây chuyên phát tán mã độc nhằm đánh cắp dữ liệu người dùng Internet trên phạm vi toàn cầu. Qua quá trình xác minh, các đối tượng đã tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín, từ lập trình, phát tán đến khai thác dữ liệu.

Đáng chú ý, người trực tiếp viết mã độc là N.V.X. ( tên nhân vật đã thay đổi, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; hiện đang là học sinh lớp 12). Ban đầu, X. tự học lập trình với các ngôn ngữ như Python, C++ để phục vụ nghiên cứu cá nhân. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu sâu về hệ điều hành và dữ liệu, đối tượng đã phát triển các đoạn mã có khả năng truy cập, thu thập thông tin nhạy cảm trên máy tính người dùng như cookies, mật khẩu, dữ liệu tự động điền.

Đến năm 2024, X. hoàn thiện bộ mã độc có thể vượt qua các lớp bảo vệ cơ bản và gửi dữ liệu đánh cắp về máy chủ điều khiển. Thông qua mạng xã hội Telegram, X. quen biết Lê Thành Công (Hà Tĩnh), từ đó bắt đầu hợp tác phát triển và phát tán mã độc nhằm trục lợi từ việc đánh cắp tài khoản, đặc biệt là tài khoản Facebook có giá trị thương mại.

Sau đó, X. tiếp tục hợp tác với Phan Xuân Anh (Nghệ An) để phát triển một dòng mã độc mới có tên "PXA Stealers". Theo thỏa thuận, X. chịu trách nhiệm lập trình và cập nhật mã độc, hưởng 15% lợi nhuận, còn các đối tượng khác đảm nhiệm việc phát tán và khai thác dữ liệu. Nhóm này còn tích hợp phần mềm điều khiển từ xa (Pure RAT) vào mã độc, cho phép chiếm quyền điều khiển máy tính nạn nhân.

Theo Công an Thanh Hóa, không dừng lại ở đó, X. còn nhận "đặt hàng" từ một đối tượng khác là Nguyễn Thành Trường để phát triển mã độc mới mang tên "Adonis", với giá 500 USD cùng khoản chia lợi nhuận sau đó. Các mã độc này liên tục được cập nhật để vượt qua hệ thống bảo mật và mở rộng phạm vi lây nhiễm.

Một học sinh lớp 12 dùng mã độc đánh cắp dữ liệu máy tính người dùng toàn cầu - Ảnh 2.

Tang vật liên quan tới vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thủ đoạn phát tán chủ yếu của các đối tượng là gửi email hàng loạt kèm tệp đính kèm chứa mã độc. Các tệp này được ngụy trang dưới dạng file PDF hoặc văn bản thông thường nhưng thực chất là file thực thi (.exe). Khi người dùng mở file, mã độc tự động cài đặt và hoạt động ngầm, thu thập dữ liệu rồi gửi về hệ thống Telegram hoặc máy chủ do nhóm quản lý. Ngoài ra, chúng còn sử dụng danh sách email mua từ các diễn đàn dữ liệu để mở rộng phạm vi tấn công.

Kết quả điều tra cho thấy hơn 94.000 máy tính tại nhiều quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, châu Mỹ và một số nước châu Á, đã bị nhiễm mã độc. Dữ liệu thu thập được sử dụng để chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo kiếm tiền hoặc bán lại cho bên thứ ba. Tổng số tiền thu lợi bất chính ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ vừa ra thông báo các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng Internet và lừa đảo qua điện thoại, đánh cắp dữ liệu thẻ ATM nhằm giúp cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cảnh giác.

(NLĐO) - Lợi dụng chủ trương sáp nhập, kẻ gian có thể tung các chiêu lừa đảo công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không cài các ứng dụng từ các trang web, cổng thông tin bên ngoài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo