Một lễ hội, nhiều dư vị: Cà phê - trà Việt lan tỏa giá trị

Tối 5-4, tại Trung tâm Thương mại GigaMall (phường Hiệp Bình, TPHCM), Báo Người Lao Động đã tổng kết Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026 và trao giải Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.

Đại biểu tham dự lễ tổng kết.

Dự lễ tổng kết có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại TPHCM; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Minh Châu, Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam; ông Phan Tấn Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GigaMall Việt Nam; cùng lãnh đạo các doanh nghiệp; các nhạc sĩ, nghệ sĩ.

Phía Báo Người Lao Động, có Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội "Tôn vinh Cà phê - Trà Việt".

Giá trị chương trình sẽ còn lan tỏa

Phát biểu tổng kết lễ hội, nhà báo Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026, cho biết sau hai ngày diễn ra sôi nổi, Lễ hội chính thức khép lại, nhưng những giá trị mà chương trình để lại chắc chắn sẽ còn tiếp tục lan tỏa.



Nhà báo Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" năm 2026, phát biểu tổng kết lễ hội.

"Chúng ta đã cùng nhau chứng kiến một không gian hội tụ, nơi cà phê và trà Việt không chỉ được thưởng thức, mà còn được kể lại bằng câu chuyện văn hóa, bằng cảm xúc, bằng niềm tự hào" - nhà báo Lê Cao Cường đúc kết.

Tại lễ hội năm nay, một dấu mốc quan trọng đã được hình thành. Đó là sự ra đời của Liên minh cà phê chế biến sâu Việt Nam. Đây không chỉ là một mô hình kết nối mà là một cam kết hành động, nơi các chủ thể trong hệ sinh thái cùng ngồi lại với nhau, từ cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng, đến nền tảng số và cơ quan báo chí.



Theo ông, từ những hoạt động trải nghiệm, trình diễn, giao lưu nghệ thuật, đến sự tương tác gần gũi với công chúng, tất cả đã góp phần khẳng định rằng cà phê và trà Việt không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là một phần của đời sống tinh thần và bản sắc dân tộc.

Đặc biệt, hội thảo với chủ đề "Giải pháp thúc đẩy chế biến sâu để tăng giá trị cho cà phê Việt" không chỉ dừng lại ở việc trao đổi mà đã chạm đến những vấn đề cốt lõi của ngành.

Nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực diễn ra tại lễ hội

Hội thảo đã thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn, từ công nghệ, vốn, đến tổ chức chuỗi giá trị; đồng thời cũng mở ra những hướng đi cụ thể, thiết thực để ngành cà phê Việt Nam chuyển mình theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu.

Cùng với đó, talkshow "Để cà phê trở thành di sản văn hóa" đã gợi mở một cách tiếp cận rộng hơn: phát triển cà phê không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là hành trình gìn giữ và nâng tầm văn hóa. Khi cà phê trở thành một phần của bản sắc, của đời sống, thì giá trị của nó sẽ không chỉ được đo bằng giá xuất khẩu mà còn bằng vị thế trong tâm thức xã hội và hình ảnh quốc gia.

Theo ông Cường, nếu như trước đây, chúng ta thường nói nhiều đến sản lượng, đến kim ngạch xuất khẩu, thì hôm nay, một tư duy mới đang dần được xác lập, đó là tư duy phát triển dựa trên giá trị.

"Giá trị không chỉ nằm ở hạt cà phê mà nằm ở toàn bộ chuỗi phía sau: từ chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, đến cách chúng ta kể câu chuyện và kết nối thị trường. Đây chính là con đường để cà phê Việt Nam không chỉ “đi xa” mà còn “đi sâu”, không chỉ nhiều về lượng mà còn mạnh về chất.

Trong hành trình nâng tầm giá trị cà phê Việt, chúng ta không thể không nhắc đến một lực lượng nền tảng, đó là hơn 2 triệu người nông dân đang ngày ngày gắn bó với cây cà phê trên khắp các vùng đất Tây Nguyên và nhiều địa phương khác. Chính họ là những người đặt nền móng cho toàn bộ chuỗi giá trị của ngành, là những người âm thầm giữ gìn chất lượng và truyền thống canh tác qua nhiều thế hệ.

Mọi nỗ lực đổi mới, chế biến sâu hay xây dựng thương hiệu, suy cho cùng, đều phải bắt đầu từ người nông dân và hướng đến nâng cao đời sống, thu nhập bền vững cho chính họ" - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động gợi mở.

Hướng đến bước tiến mới, tầm vóc mới và giá trị mới

Theo nhà báo Lê Cao Cường, một chương trình thành công không chỉ được đo bằng quy mô tổ chức mà quan trọng hơn là những giá trị để lại sau khi chương trình khép lại.

"Chúng tôi tin rằng, Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" không chỉ là một sự kiện mà đang từng bước trở thành một nền tảng kết nối. Ở đó, ý tưởng được khơi mở, hợp tác được hình thành, và niềm tin vào tương lai của ngành cà phê - trà Việt được củng cố" - nhà báo Lê Cao Cường bày tỏ.

Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026 thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thay mặt Ban Tổ chức, nhà báo Lê Cao Cường cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP HCM; sự tham gia tích cực của các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và đối tác; cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ GigaMall Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, góp phần quan trọng vào thành công của chương trình.

Ban Tổ chức cảm ơn các tác giả đã tham gia cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê, trà Việt". Những chia sẻ chân thành của các tác giả đoạt giải là nguồn cảm hứng quý giá để tiếp tục lan tỏa tình yêu và niềm tự hào đối với cà phê - trà Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - tham quan lễ hội.

Nhà báo Lê Cao Cường cho biết với vai trò là cơ quan của Thành ủy TPHCM, Báo Người Lao Động không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn chủ động kết nối, kiến tạo những không gian thúc đẩy phát triển. Việc tổ chức Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" là một minh chứng cho nỗ lực đó, nơi báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp, ngành hàng và các bên liên quan, góp phần nâng tầm giá trị cà phê - trà Việt.

Hành trình nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam chắc chắn còn nhiều thách thức. Nhưng với tinh thần liên kết, đổi mới và quyết tâm mà chúng ta đã cùng nhau thể hiện tại lễ hội này, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một tương lai mới.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, tham quan lễ hội.

"Một tương lai mà cà phê Việt không chỉ là một ngành hàng xuất khẩu lớn mà còn là một thương hiệu mạnh; không chỉ hiện diện trên thị trường mà còn có chỗ đứng trong văn hóa và bản sắc của quốc gia" - nhà báo Lê Cao Cường tin tưởng và hẹn gặp lại trong những Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" tiếp theo, với những bước tiến mới, tầm vóc mới và giá trị mới.

Trong khuôn khổ lễ tổng kết, Báo Người Lao Động đã trao Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026. Trong ảnh: Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao Giải Nhất cho tác giả Nguyễn Việt Quốc.

Để có được thành công của chương trình năm nay, Ban Tổ chức đặc biệt ghi nhận sự hưởng ứng tham gia và đóng góp rất nhiệt tình của các đơn vị, các doanh nghiệp và cá nhân trong suốt những ngày diễn ra lễ hội.

Tại buổi tổng kết, Báo Người Lao Động đã trao thư cảm ơn và hoa cho các doanh nghiệp, cá nhân đồng hành, góp phần quan trọng vào thành công của Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026.