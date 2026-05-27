Một lô bột quế bị tiêu hủy tại EU

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) vừa cảnh báo doanh nghiệp (DN) về việc một lô bột quế xuất khẩu sang EU bị Hệ thống Cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (RASFF) cảnh báo do nhiễm vi sinh Bacillus cereus vượt ngưỡng cho phép.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, cơ quan chức năng Croatia phát hiện sản phẩm có hàm lượng Bacillus cereus 17.000 CFU/g, vượt mức tối đa 10.000 CFU/g. Lô hàng đã bị EU thu hồi và tiêu hủy.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam đề nghị doanh nghiệp siết chặt kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, độ ẩm nguyên liệu, an toàn vi sinh trong chế biến quế

Trước vụ việc, VPSA đề nghị DN sản xuất, chế biến và xuất khẩu quế siết chặt kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, độ ẩm nguyên liệu, an toàn vi sinh trong chế biến, nghiền và đóng gói; đồng thời chủ động kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trước khi xuất khẩu.

Các DN cũng được khuyến cáo thường xuyên cập nhật quy định, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của EU để kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất, xuất khẩu phù hợp với yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường này.

Trường hợp DN gặp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến xuất khẩu sang thị trường EU, DN có thể phản hồi về VPSA để được hỗ trợ hoặc tổng hợp kiến nghị cơ quan chức năng.



