Một loạt đại gia đua nhau đăng ký đấu giá 3.790 căn hộ bỏ hoang ở Thủ Thiêm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một loạt đại gia đua nhau đăng ký đấu giá 3.790 căn hộ bỏ hoang ở Thủ Thiêm

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Nhiều doanh nghiệp bất động sản muốn đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm sau khi TP HCM đưa ra phương án cho làm nhà ở thương mại.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP HCM, đến nay, đã có ít nhất ba doanh nghiệp trong ngành bất động sản chính thức nộp hồ sơ xin tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Loạt đại gia đăng ký đấu giá

TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá toàn bộ 3.790 căn hộ chung cư thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 ở phường An Khánh, TP HCM đồng thời đưa ra phương án khai thác, phát triển dự án.

Sơn Kim Land cũng xin chủ trương cho phép nghiên cứu, lập quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại hai khu vực trọng điểm: nhà ga metro Bến xe Suối Tiên và ga đường sắt Thủ Thiêm.

Trước đó, liên danh Công ty CP Tập đoàn Sunshine và Công ty CP Đầu tư DIA đã nộp hồ sơ với mục tiêu tham gia đấu giá cùng số lượng căn hộ này.

Theo Sunshine, các căn hộ có thể chuyển sang phân khúc thương mại, khai thác cho thuê, bán lại hoặc kết hợp thành khu phức hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở. Cùng với đó, nhờ quy mô lớn, doanh nghiệp này có thể tận dụng lợi thế về nguồn vốn và khả năng phân bổ lại sản phẩm ra thị trường theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, Công ty CP Địa ốc Bcons (Bcons Land), một đại gia bất động sản ở khu vực giáp ranh TP HCM, cũng quan tâm đến kế hoạch đấu giá dự án tái định cư nói trên.

Một loạt đại gia đua nhau đăng ký đấu giá 3.790 căn hộ bỏ hoang ở Thủ Thiêm- Ảnh 4.

Toàn cảnh khu căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm nhìn từ trên cao

Những tòa nhà tái định cư tại Thủ Thiêm vốn thuộc chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư cho người dân bị giải tỏa trong giai đoạn 2013-2015. Cụm 3.790 căn hộ thuộc các lô R1 đến R5 đã hoàn thành từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn bị bỏ hoang. Hàng loạt hạng mục trong khu nhà này đã xuống cấp theo thời gian.

Dù thành phố nhiều lần đưa ra đấu giá để tìm phương án sử dụng nhưng ít nhất đã bốn lần thất bại. Phiên đấu giá gần nhất đưa giá khởi điểm lên gần 10.000 tỉ đồng, cao hơn so với mức khởi điểm 8.800 tỉ đồng trước đó nhưng vẫn không tìm được chủ mới.

Trong khi đó, mỗi năm thành phố vẫn phải chi hàng chục tỉ đồng cho phí bảo trì, quản lý dù các căn hộ không có người ở và không tạo ra nguồn thu.

Lý do vì sao?

Để tháo gỡ tình trạng kéo dài, cuối tháng 8 vừa qua, TP HCM đã thống nhất phương án đấu giá mới. Theo đó, thay vì đấu giá toàn bộ một lần, 3.790 căn hộ sẽ được chia thành hai khối: khối R1, R2, R3 với 2.220 căn và khối R4, R5 với 1.570 căn. Chính việc chia nhỏ đã tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm.

Điều này lý giải vì sao cả những ông lớn trong phân khúc cao cấp như Sơn Kim Land, lẫn các doanh nghiệp chuyên làm nhà ở giá thấp như Bcons Land quyết định tham gia.

Một loạt đại gia đua nhau đăng ký đấu giá 3.790 căn hộ bỏ hoang ở Thủ Thiêm- Ảnh 5.

Toàn cảnh khu căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm nhìn từ trên cao

Theo TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (IEEr), việc chuyển đổi công năng các căn hộ tái định cư sang nhà ở thương mại đã mở ra hướng đi khả thi.

Ông cho rằng ngoài yếu tố chuyển đổi công năng, việc đầu tư phát triển hạ tầng và triển khai thêm các hạng mục đô thị xung quanh cũng góp phần gia tăng giá trị cho khu vực này. Đây chính là lý do khiến các nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội, sẵn sàng tham gia đấu giá.

TS Thuận cũng nhận định bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh khuyến khích kinh tế tư nhân và khả năng thu hút vốn ngoại vào lĩnh vực bất động sản là những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi để dòng vốn lan tỏa, trong đó có các dự án ở Thủ Thiêm.

Tin liên quan

TP HCM tiếp tục bán đấu giá 3.790 căn hộ và 4 lô đất ở Thủ Thiêm

TP HCM tiếp tục bán đấu giá 3.790 căn hộ và 4 lô đất ở Thủ Thiêm

(NLĐO) - Sở Tài nguyên – Môi trường TP HCM đề xuất bán đấu giá hàng ngàn căn hộ tái định cư và hàng loạt lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm sớm thu tiền cho ngân sách và hạn chế tình trạng xuống cấp.

Hiện trạng 3.790 căn hộ ở Thủ Thiêm sắp được đấu giá nhìn từ flycam

(NLĐO) - Mục tiêu sử dụng và công năng của 3.790 căn hộ này đã được Bộ Xây dựng đồng ý chuyển thành nhà ở thương mại.

doanh nghiệp bất động sản bất động sản tái định cư khu đô thị Thủ Thiêm căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo