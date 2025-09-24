Một loạt đại gia đua nhau đăng ký đấu giá 3.790 căn hộ bỏ hoang ở Thủ Thiêm

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP HCM, đến nay, đã có ít nhất ba doanh nghiệp trong ngành bất động sản chính thức nộp hồ sơ xin tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Loạt đại gia đăng ký đấu giá

Cụ thể, Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá toàn bộ 3.790 căn hộ chung cư thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 ở phường An Khánh, TP HCM đồng thời đưa ra phương án khai thác, phát triển dự án.

Sơn Kim Land cũng xin chủ trương cho phép nghiên cứu, lập quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại hai khu vực trọng điểm: nhà ga metro Bến xe Suối Tiên và ga đường sắt Thủ Thiêm.

Trước đó, liên danh Công ty CP Tập đoàn Sunshine và Công ty CP Đầu tư DIA đã nộp hồ sơ với mục tiêu tham gia đấu giá cùng số lượng căn hộ này.

Theo Sunshine, các căn hộ có thể chuyển sang phân khúc thương mại, khai thác cho thuê, bán lại hoặc kết hợp thành khu phức hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở. Cùng với đó, nhờ quy mô lớn, doanh nghiệp này có thể tận dụng lợi thế về nguồn vốn và khả năng phân bổ lại sản phẩm ra thị trường theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, Công ty CP Địa ốc Bcons (Bcons Land), một đại gia bất động sản ở khu vực giáp ranh TP HCM, cũng quan tâm đến kế hoạch đấu giá dự án tái định cư nói trên.

Toàn cảnh khu căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm nhìn từ trên cao

Những tòa nhà tái định cư tại Thủ Thiêm vốn thuộc chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư cho người dân bị giải tỏa trong giai đoạn 2013-2015. Cụm 3.790 căn hộ thuộc các lô R1 đến R5 đã hoàn thành từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn bị bỏ hoang. Hàng loạt hạng mục trong khu nhà này đã xuống cấp theo thời gian.

Dù thành phố nhiều lần đưa ra đấu giá để tìm phương án sử dụng nhưng ít nhất đã bốn lần thất bại. Phiên đấu giá gần nhất đưa giá khởi điểm lên gần 10.000 tỉ đồng, cao hơn so với mức khởi điểm 8.800 tỉ đồng trước đó nhưng vẫn không tìm được chủ mới.

Trong khi đó, mỗi năm thành phố vẫn phải chi hàng chục tỉ đồng cho phí bảo trì, quản lý dù các căn hộ không có người ở và không tạo ra nguồn thu.

Lý do vì sao?

Để tháo gỡ tình trạng kéo dài, cuối tháng 8 vừa qua, TP HCM đã thống nhất phương án đấu giá mới. Theo đó, thay vì đấu giá toàn bộ một lần, 3.790 căn hộ sẽ được chia thành hai khối: khối R1, R2, R3 với 2.220 căn và khối R4, R5 với 1.570 căn. Chính việc chia nhỏ đã tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm.

Điều này lý giải vì sao cả những ông lớn trong phân khúc cao cấp như Sơn Kim Land, lẫn các doanh nghiệp chuyên làm nhà ở giá thấp như Bcons Land quyết định tham gia.

Theo TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (IEEr), việc chuyển đổi công năng các căn hộ tái định cư sang nhà ở thương mại đã mở ra hướng đi khả thi.

Ông cho rằng ngoài yếu tố chuyển đổi công năng, việc đầu tư phát triển hạ tầng và triển khai thêm các hạng mục đô thị xung quanh cũng góp phần gia tăng giá trị cho khu vực này. Đây chính là lý do khiến các nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội, sẵn sàng tham gia đấu giá.

TS Thuận cũng nhận định bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh khuyến khích kinh tế tư nhân và khả năng thu hút vốn ngoại vào lĩnh vực bất động sản là những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi để dòng vốn lan tỏa, trong đó có các dự án ở Thủ Thiêm.