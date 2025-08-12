HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Một loạt máy bay hóa cầu lửa giữa sân bay ở Montana - Mỹ

Anh Thư

(NLĐO) - Một chiếc máy bay chở 4 người đã đâm xuống đường băng và một loạt máy bay đang đậu tại sân bay TP Kalispell, bang Montana - Mỹ.

Theo thông cáo báo chí từ TP Kalispell, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 8 phút chiều 11-8 (giờ địa phương), khi một chiếc máy bay đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay TP Kalispell. Trên máy bay có phi công và 3 hành khách.

Theo AP, Cảnh sát trưởng TP Kalispell và Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết cuộc điều tra sơ bộ cho thấy phi công đã mất kiểm soát, để chiếc máy bay đâm xuống đường băng trước khi tiếp tục lao vào một số máy bay đang đậu.

Nhiều máy bay đã bốc cháy và ngọn lửa lan cả sang một bãi cỏ trước khi được dập tắt.

Mỹ: Một loạt máy bay hóa cầu lửa giữa sân bay ở Montana- Ảnh 1.

Lửa khói dày đặc ở sân bay TP Kalispell, bang Montana - Mỹ vào thời điểm xảy ra tai nạn máy bay - Ảnh: FOX NEWS

Nơi xảy ra vụ việc là một sân bay nhỏ thuộc sở hữu của TP Kalispell, nằm ở phía Nam thành phố này.

Tất cả hành thách đã kịp thoát ra ngoài khi máy bay dừng lại. Chỉ có 2 người bị thương nhẹ và đã được xử trí tại chỗ.

Một người dân tên Ron Danielson, quản lý một nhà trọ gần đó, cho biết ông đã nghe tiếng va chạm trước khi những cột khói đen bao phủ khu vực.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), chuyến bay gặp nạn khởi hành từ TP Pullman, Washington.

FAA cho hay chiếc máy bay gặp nạn được chế tạo năm 2011, sử dụng động cơ tua bin cánh quạt Socata TBM 700 và thuộc sở hữu của Meter Sky LLC tại Pullman.

Chuyên gia tư vấn an toàn hàng không Jeff Guzzetti, người từng điều tra các vụ tai nạn cho cả FAA và NTSB, cho biết các vụ máy bay đâm vào máy bay đang đậu xảy ra vài lần một năm trong ngành hàng không nói chung.

Tin liên quan

Nga tìm được máy bay mất tích, không còn ai sống sót

(NLĐO) - Một chiếc máy bay Nga chở gần 50 người đã mất tích ở khu vực phía Đông của vùng Amur, theo hãng tin Interfax.

Tiết lộ bất ngờ của không quân Mỹ trong vụ máy bay chở khách bẻ lái gấp né B-52

(NLĐO) - Không quân Mỹ cho biết kiểm soát viên không lưu không cảnh báo máy bay ném bom B-52 về một máy bay thương mại gần đó, khiến một bên phải bẻ lái gấp.

Máy bay Mỹ sắp cất cánh, bị máy bay khác hạ cánh ngay trước mặt

(NLĐO) – Máy bay của Delta Air Lines di chuyển với tốc độ 96 km/giờ trên đường băng ở thủ đô Mexico City - Mexico thì một máy bay khác hạ cánh ngay phía trước.

máy bay tai nạn máy bay đâm xuống đường băng FAA sân bay ở Montana
