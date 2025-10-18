HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Một nam sinh ở TP HCM bị đuối nước vì cứu bạn

Thanh Thảo

(NLĐO) - Khi thấy bạn mình có dấu hiệu bị đuối sức và kêu cứu, nam sinh lớp 9 đã bơi đến cứu, khi đẩy được người bạn vào đến bờ thì em bị đuối sức và chìm

Ngày 18-10, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nam sinh lớp 9 bị đuối nước tại hồ nước trong Đại học Quốc gia TP HCM, phường Đông Hòa, TP HCM (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Sáng cùng ngày, một nhóm nam sinh lớp 9 của Trường THCS Đông Chiêu, phường Đông Hòa rủ nhau đi chơi tại hồ nước này, sau đó cả nhóm rủ nhau xuống hồ tắm. 

Nam sinh lớp 9 đuối nước tại hồ Đại học quốc gia TP HCM khi cứu bạn - Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa thi thể nam sinh lên bờ

Trong lúc bơi vào lại trong bờ, một nam sinh có dấu hiệu bị đuối sức và kêu cứu. Thấy vậy, em Đ.H.K. đã bơi đến cứu bạn, khi đẩy được người bạn vào đến trong bờ thì K. đuối sức và bị chìm.

Dù được các nam sinh khác bơi ra cứu nhưng em đã chìm xuống hồ, mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC Công an TPHCM huy động người nhái đến hiện trường lặn tìm.

Đến 12 giờ cùng ngày, thi thể nam sinh được tìm thấy.

tỉnh Bình Dương cứu nạn, cứu hộ cơ quan chức năng đuối nước Đại học Quốc gia TP HCM lực lượng cứu hộ
