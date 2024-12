Một ngân hàng bất ngờ tung gói cho vay lãi suất 1,2%/năm

Ngày 18-12, VPBank cho biết vừa tham gia vào chương trình cho vay gián tiếp của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF), với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ... 1,2%/năm (dưới 12 tháng) và trung dài hạn là 4,4%/năm (dưới 7 năm). Hạn mức cho vay lên tới 80% tổng mức vốn doanh nghiệp đầu tư cho dự án.

Các mức lãi suất này được cố định suốt thời gian vay. Các khoản vay trung - dài hạn được ân hạn gốc đến 2 năm. "Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị tối thiểu 20% tổng mức vốn đầu tư ban đầu và sẽ được quỹ cho vay lên tới 80% mức đầu tư/phương án kinh doanh. Tài sản bảo đảm cho khoản vay đa dạng gồm bất động sản, phương tiện vận tải, giấy tờ có giá" - đại diện ngân hàng thông tin.

Mục đích vay của doanh nghiệp có thể là bổ sung vốn lưu động, mua sắm tài sản cố định hoặc xây dựng nhà xưởng. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là các doanh nghiệp vay vốn để đầu tư máy móc thiết bị công nghệ mới phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Các ngân hàng đang triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp dịp cuối năm, riêng chương trình cho vay gián tiếp của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF), lãi suất vay ngắn hạn là 1,2%/năm

Ngoài ra, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, các ngành nông, lâm, công nghiệp, thủy sản, xây dựng có doanh thu hàng năm dưới 200 tỉ đồng... cũng được ưu tiên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 13-12, tín dụng toàn nền kinh tế tăng khoảng 12,5% so với cuối năm 2023. Tín dụng tập trung vào các sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Đáng chú ý, dù lãi suất huy động nhích lên nhưng lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Báo cáo lãi suất của các ngân hàng thương mại, hiện mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm khoảng 0,96%/năm so với cuối năm ngoái.

Agribank cho biết từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã 4 lần điều chỉnh giảm sàn lãi suất cho vay với mức giảm từ 1 - 2,5 điểm % - cao hơn nhiều so với mức giảm của lãi suất huy động. Đến 30-11, lãi suất cho vay bình quân của Agribank đã giảm khoảng 1,5 điểm % so với đầu năm - giảm sâu hơn so với tốc độ giảm bình quân toàn hệ thống ngân hàng (0,96%/năm).

Hiện nay sàn lãi suất cho vay thông thường của Agribank chỉ từ 5%/năm đối với ngắn hạn và từ 7%/năm đối với trung dài hạn. Ngân hàng đang cho vay trung, dài hạn phục vụ đầu tư phát triển với mức lãi suất cố định đến 24 tháng từ 5,5%/năm; triển khai đa dạng chương trình tín dụng ưu đãi tổng quy mô 250.000 tỉ đồng với lãi vay bình quân thấp hơn từ 2-3 điểm % so với lãi suất thông thường…