Một người bị đâm chết trước quán karaoke ở Long An

Ngày 5-6, lực lượng chức năng ở tỉnh Long An đang điều tra vụ án mạng xảy ra trước quán karaoke ở TP Tân An, tỉnh Long An.

Hiện trường người đàn ông bị đâm dẫn đến tử vong

Trước đó, vào tối 4-6, nhóm của Nguyễn Hoàng Trọng (38 tuổi; ngụ TP Tân An) đến hát karaoke trên địa bàn phường 7, TP Tân An. Sau đó, Trọng ra phía trước nói chuyện với bạn.

Lúc này, một nhóm thanh niên khác (chưa rõ các đối tượng trong nhóm) đến gặp Trọng để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Trọng bị nhóm thanh niên này đuổi đánh.

Sau đó, Trọng chạy ngược trở vào trong quán karaoke gọi nhóm của Trọng ra đánh trả. Trong lúc xô xát, Trọng bị nhóm thanh niên đâm trọng thương. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Trọng đã tử vong sau đó.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng công an phối hợp VKSND tiến hành khám nghiệm hiện trường; đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ việc.